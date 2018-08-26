新黨黨慶不見國民黨中央送花籃 泛藍關係詭譎？

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新黨今天舉行25週年黨慶，新黨作為國民黨藍軍的盟友，每年都會有藍營大咖參加黨慶，尤其是大選年更是國民黨人爭取支持的好機會。不過今年黨慶氣氛詭譎，現場不見國民黨中央致贈的花籃，只有國民黨副主席郝龍斌代表出席，現場倒是有民進黨秘書長洪耀福致贈的花籃。

新黨主席郁慕明日前砲轟國民黨封殺新黨在台北市議員選舉的空間，讓泛藍合作出現尷尬關係。歷年新黨黨慶都會邀請國民黨人參加，前立法院長王金平及前國民黨主席洪秀柱經常出席，但今天都以另有行程為由未出現；今天到場的國民黨人除了郝龍斌外，還有前總統馬英九、國民黨台北市長參選人丁守中以及立委蔣萬安、費鴻泰。

而從現場致贈給新黨的花籃間也可嗅到一股詭異氣氛，身為郁慕明好友的王金平儘管未出席仍致贈花籃，立委蔣萬安、李彥秀、賴士葆、費鴻泰以及陳學聖也都致贈花籃，新北市長朱立倫及市長參選人侯友宜也有送花籃，唯獨不見國民黨主席吳敦義或是黨中央為名義的花籃，反倒是見到民進黨秘書長洪耀福的花籃。

黨慶常客王金平、洪秀柱今天因故缺席，反而是很少出現的馬英九出席黨慶，但新黨支持者對馬英九毀譽參半，有人用不堪字眼羞辱馬英九，但也有民眾替馬英九說話，「要罵就罵蔡英文，何必自己人罵自己人？」

郁慕明開場白時意有所指的説「感恩也感慨，有些曾經是新黨人後來離開的」，讓台下曾是新黨黨員的郝龍斌表情一陣尷尬；而郁慕明演講到最高潮時，大聲說要馬英九「不再參選」，正巧此話一出，馬英九就剛到場，郁慕明打趣地説，「很多人跟我說馬英九記仇，但是你看他還是來了，代表國民黨跟新黨還是一家人，馬總統還是有包容心。」

郝龍斌致詞時，也大聲疾呼在場群眾要支持新黨推出的市議員候選人，讓新黨市議員候選人當選，頗有破除郁慕明之前指控國民黨封殺新黨市議員的意義在，郝龍斌也藉機拜託新黨支持者，台北市長選舉可以支持國民黨提名的丁守中。

(中時 )

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