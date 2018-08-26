如果不再下大雨 教部：全國中小學8／30如期開學

教育部長葉俊榮（右一）今天到高雄旗山國中勘災。（教育部提供）

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823豪雨造成378校受創，災損金額約2億元。教育部長葉俊榮今天到高雄等地勘災，並宣布立即提撥4878萬元協助各校緊急搶修，以使教學活動迅速恢復正常。教育部表示，如果最近幾天沒有繼續下大雨，全國中小學都將如期在8月30日開學。

823豪雨造成中、南部地區嚴重災情，尤其是高雄市及台南市首當其衝，由於雨勢來的又急又大，因此該地區學校災情，包括高中及國中、小學校皆是校舍受雨水侵害。

葉俊榮今天在教育部國教署邱署長乾國、高雄市范局長巽綠及台南市陳局長修平等相關人員陪同下，分別前往受損嚴重的學校-旗山國中、西港國中等校，瞭解學校災損與復原工作進行情形，並關心有無學生或學生家中亦因此次災害遭受損害。

教育部除請各直轄市、縣市政府做好校園恢復外，也立即提撥4878萬元補助款協助各校緊急搶修及整修經費，以使教學活動能迅速回復正常運作。關於校園的災後重建，教育部要各縣市政府不用擔心經費的問題，因為之後還會有第二波經費挹注。

邱乾國表示，目前各縣市的水都已經陸續退了，全國中小學應該都可以在8月30日如期開學；但如果這幾天再下大雨，那也有雨天備案，可能讓學校易地開學等。

邱乾國舉例，高雄旗山國中因為學校在實施補強工程，所以有8個班的學生在組合屋上課，如果未來幾天又下大雨，這些學生將被移到附近的旗美高中上課，那裡有10間教室可供使用。

(中時 )

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