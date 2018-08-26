徐國勇肯定新竹警 轉達賴清德要求

2018年08月26日 17:07 中時 陳育賢

內政部長徐國勇26日下午訪視新竹市警察局，除了聽取警察局長陳耀南工作簡報外，並與內外勤幹部意見交流，徐國勇表示，行政院長賴清德要求毒品零容忍，年底選舉維安與查賄更是重點工作，務必做好治安維護及端正選風。

徐國勇表示，當前社會環境持續快速變動，警察同仁在面對各項陳抗或治安事件上所承受的壓力及辛勞是相當沉重的，所以警察在這種執勤環境挑戰下，有關人力、裝備及執勤安全，是他上任以來所最關切及努力的目標。

他特別肯定竹市警近期在檢肅槍械、重大毒品及打擊詐欺犯罪等工作上優異表現，展現出警察局維護治安的能量與決心，讓市民可以安居樂業，他將持續與警察同仁站在同一陣線，大家一起努力，讓人民有感。

他特別轉達行政院長賴清德的指示，包括毒品零容忍，防制毒品經費無上限，並可透過治安座談會時宣導安居專案警方作為，讓民眾有感。另外年底選舉維安、查賄制暴，要防制黑道幫派假藉政黨名義從事不法活動。

此外，徐國勇也表示，新竹市是個小而美的城市，期勉全體同仁善用警民合作力量，提升治安全面能量共同努力，落實轄內治安、交通及為民服務等工作，打造讓市民最安心的治安環境。

警察局長陳耀南則指出，新竹市警局將全力查賄制暴，有效遏止槍擊案件發生，擴大追查槍枝源頭，另採用第3方警政策略打擊、瓦解幫派犯罪集團，同時藉由安居專案友善通報網的執行，肅清毒品犯罪，全力查緝製毒工廠，有效淨化轄區治安。

(中時 )