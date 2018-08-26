中市結合35組國內外原住民團隊 花博「Lipahak舞動之心」熱力開唱

台中市政府在后里森林園區打造「原生祕境-Lipahak舞動之心」示意圖。（陳世宗翻攝）

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2018台中世界花卉博覽會將在11月3日登場！台中市政府規畫在后里森林園區打造「原生祕境-Lipahak舞動之心」，集結35組國內外原住民族展演團隊，逾160場以樂舞劇場、歌謠、創作音樂等多元表演方式，展現原住民族最純粹、有力的樂舞文化。以《擁抱世界擁抱你》唱響2017台北世大運的演唱團隊「I-WANT星勢力」也將在「原生祕境-Lipahak舞動之心」開唱，精彩可期。

台中市政府原民會主委全秋雄說，「Lipahak舞動之心」不同於以往的室內表演空間，而是以半圓竹編屋頂呈現開放空間，讓表演者與觀眾可近距離互動。

市府除邀請國內優質表演團隊及中部平埔族群如南投縣巴宰族群文化協會等4團隊參與演出外；並邀請國外團隊如紐西蘭Te Wehi Haka、菲律賓Leyte Kalipayan Dance Company及砂拉越Bung Bratak Cultural Group(BBCG)等國外原住民族展演團隊，希望帶給遊客充實的音樂文化饗宴。

全秋雄指出，位於后里森林園區的「原生祕境」不僅呈現百種民族植物，更展現原住民族取之於山林、用之於山林，與大自然和諧共存的生活哲學、生命智慧。

在「Lipahak舞動之心」也規畫「主廚食尚秀」，邀請原住民族創意料理主廚，包括魯凱族張松濤主廚、排灣族朱志揚主廚、泰雅族古屏生主廚、賽德克族沈惠美主廚及阿美族王聖翔主廚等人；從產地到餐桌呈現具原鄉特色的天然食材，分享如何在環境與飲食間取得平衡，並示範教導民眾如何料理出美味的風味佳餚，讓遊客體驗到原住民族的飲食文化。

(中時 )

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