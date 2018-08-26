販毒被警釣到嗆警「業績差也不是這樣」 法院判未涉侮辱公務員

(本報系資料照)

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中時

翁姓男子販賣毒品，警方喬裝買家以釣魚方式逮捕，翁當場向員警嗆「業績差也不是這樣的吧」、「你業績差不用這樣子啦」等語，另遭侮辱公務員罪送辦。台中高分院以翁男所言雖傷及警員情感，但與刑法侮辱公務員罪的構成要件不合，維持無罪判決。全案仍可上訴。

判決書指出，翁男自106年10月間在網路遊戲聊天室，張貼「台散甜、品質保證、需要私我」訊息，暗示有出售毒品，彰化縣警察局彰化分局警員於網路巡邏時發現，佯裝買家與洽談購毒，約定交易量、價格及時地，翁男依約進入員警所乘坐自小客車，交付安非他命1小包，員警表明身分將他逮捕。

翁男被逮當場對員警嗆稱，「你們就害我啊」、「業績差也不是這樣的吧」、「你業績差不用這樣子啦」，並進而捏指毒品是「你們拿出來的」等語，除毒品案外，被依侮辱公務員罪起訴。翁男坦承販賣毒品未遂，但否認有侮辱公務員之意，他說，當時遭員警以釣魚的方式查緝，他只是情緒激動、口氣較差。

一審認為翁男遭查獲由詫異、驚恐轉為難堪，為卸免罪責而憤怒指責警員，並非以粗鄙、詆譭謾罵他人言詞辱罵，與「侮辱」有別，所言雖傷及警員等人情感，但與刑法第140 條第1 項侮辱公務員罪的構成要件不合，而判無罪。全案檢方上訴，台中高分院判處駁回。

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(中時 )

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