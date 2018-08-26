名嘴神爆4大政治人物遇災反應 中肯酸：真有腦袋進水這件事

名嘴羅友志列出4大政治名人的勘災應答，嘆秀下限沒極限。(取材自羅友志oo有事找友志臉書、中時資料照片)

友善列印
中時電子報

豪雨狂炸南台灣，造成高雄、台南、屏東等多處淹水不退，造成嚴重災情，而總統蔡英文昨終於到現場查看，然卻搭乘軍用裝甲車「雲豹」勘災，更加引發民眾怨怒，甚至被國民黨發言人洪孟楷砲轟「糟蹋人民」，今資深媒體人兼名嘴羅友志也在社群網站po文，列出4大政壇名人勘災時的真實回應，酸嗆：「原來，這世界上真的有『腦袋進水』這件事」。

昨總統蔡英文南下勘災，不過短短50公尺距離，隨扈、民眾都在水中艱難行走，然總統卻是搭乘裝甲車行動，因而挨轟，今名嘴羅友志在臉書po文，提及政治人物面對災情發生時的處理與應對，提供前總統馬英九、本屆北市長參選人丁守中、總統蔡英文及行政院長賴清德等人的真實應答，要網友選出最瞎的政治人物答案。

羅友志提供了選項，面對災情，蔡英文是在裝甲車雲豹上打招呼說道：「哈囉，大家好…」，丁守中則是說：「我還沒當市長，不知道…」，而前總統馬英九在88水災創造出的名言是：「我這不是來了嗎？」，賴清德則是回嘴：「你來當上帝，決定雨下哪裡！」，最後一個選項則是「投給這些人的人最瞎」，羅友志提出問題後忍不住先開砲「選賢與能是吧？！笑死人了…」，不禁感嘆：「都以為自己支持的最聰明」，也直呼其實自己只看見「下限」是可以無限突破的，相當無奈。

(中時電子報)

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