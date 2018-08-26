體育界力挺 丁守中：升格運動發展局 打造二代運動中心

(丁守中辦公室)

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中時電子報
綜合報導
(丁守中辦公室)

國民黨台北市長參選人丁守中今天成立體育界後援會，並祭出6項體育政策，宣示打造「光榮運動城市」。丁守中主張將體育局升格為運動發展局，全面強化各類運動場館設施，深化體育及運動產業的發展；並配合高齡化和少子化，全面升級各行政區的運動設施，打造第二代運動中心。

丁守中並主張，持續申辦更高能量的國際運動賽事，刺激城市運動產業和觀光產業發展，帶動城市行銷，全面開發更多的運動產業商機與就業人口。同時從預防醫學角度，大力補助銀髪長輩晨間運動團體及民間各類運動團體，建立全民運動習慣。也會在各社區鄰里公園，提供不同年齡層及強度的運動設施，營造更便利、舒適、安全、友善的運動環境。

丁守中今天在國民黨舉行體育界後援會成立大會，現場人氣熱絡，為丁守中的六項運動政策背書。他也宣示，未來會定期舉辦各年齡層各類比賽，同時要求各級學校教育從小建立體適能運動好習慣，減少兒童肥胖。並安排退休國手進入校園擔任專任教練，提升校園運動風氣與競技能力。

至於媒體詢問有命理老師預言台北市長柯文哲有「人中之龍」的面相，將更高一層樓，丁守中聽聞後僅回「哈哈哈」，未多做回應。但他也說，柯文哲應先把台北市政做好，「市政這麼差，還期待他去選總統，那不是台灣就完蛋嗎」？

此外，針對新黨黨主席郁慕明頻對國民黨放砲，批評國民黨封殺新黨，甚至新黨黨員不排除投給柯文哲。丁守中則說泛藍政黨之間有更多溝通、協調是必要的，相信黨部、黨主席吳敦義都會努力。

(中時電子報)

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