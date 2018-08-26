彰化縣》醫界、律師公會成立後援會 挺魏明谷連任

2018年08月26日 17:33 中時 謝瓊雲

律師公會成立魏明谷後援會，短短兩天加入人數就破百。（謝瓊雲攝）

尋求連任的彰化縣長魏明谷強調，上樑不正下樑歪，上樑正下樑就不歪，自己堅持比別人認真做、努力學，而且堅持不做違法的事情，政治路才能走更長久。（謝瓊雲攝）

民進黨提名彰化市長參選人、彰化縣議員林世賢，本身也是獸醫師，爭取醫界、律師界支持，強調找不到魏明谷不能連任的理由。（謝瓊雲攝）

彰化縣醫界、律師挺魏明谷縣長連任後援會26日在彰化市成軍，雖然沒有此起彼落的「凍蒜」聲，但身穿白袍的中西醫師、牙醫師、醫檢師和驗光師等，還有穿上律師袍的律師公會成員，總計近500人，肯定魏明谷四年任內的醫療縣政成果和推動法學教育素養的努力。

除了黨籍立委、彰化市長邱建富、彰化市長參選人林世賢之外，總統府國策顧問、何醫院院長何黎星、精神科醫師吳澄第、彰基副院長周志中、秀傳醫院副院長蔡志宏、牙醫師公會等10個醫療相關後援會、還有律師公會前理事長何志揚等人都到場力挺魏明谷連任；現場有300多名執業醫療人員、和100多名律師到場表態支持。

秀傳醫院副院長、彰化醫療界聯盟前理事長蔡志宏表示，魏明谷一肩扛起中央相關部位和環保署的壓力，將台化彰化廠關閉，彰化縣成為全國各縣市空氣品質進步最多的縣市；捍衛食安、制訂食安管理自治條例，食安也是全國第一。

他說，很多人說「若國民黨是敗在黑心的油，那民進黨恐將輸在乾淨的媒」，魏明谷能率先響應中央發展綠能，風力發電是最乾淨的能源，值得稱許。

中醫師公會全聯會前理事長林永農表示，在彰化居住40年來，深刻感受彰化的發展遲滯；直到魏明谷上任後才有所改變，他更呼籲魏連任後一定要加速彰化鐵路高架、改善彰化火車站。

彰化縣律師公會前理事長何志揚則說，當大家說要成立挺魏連任後援會，兩天內加入人數就迅速破百，顯示魏任內推動法治建設、法治教育成果受大家肯定，包含推動法律全方位行動專車法律專車下鄉巡迴、食安法規、法學論壇等等。

牙醫師代表黃人修則說，魏明谷縣長4年任內，令他最佩服的就是勇氣，勇敢對抗大財團、和中央，還有遠見，發展綠能風光大縣。

魏明谷表示，每一位醫師、律師都是他的貴人，他從政一直堅則兩大原則，比別人更努力學習、更認真做事，且堅持不做違法的事情，政治的路才能走得比他人更長久。他強調「上樑不正下樑歪、上樑正下樑就不歪」因此十分自豪這4年任內，縣府機關內沒有一個公務員被起訴、上法院。

(中時 )