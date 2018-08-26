基層消極扺制？ 台北市青春專案查緝藥頭僅達3成

北市青春專案今年查緝藥頭績效不理想，僅達3成。（本報系資料照）

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北市青春專案查緝藥頭績效不彰，圖為日前北投警分局查獲開毒趴。（本報系資料照片）

專為少年、女犯罪的青春專案，台北市今年成效低迷，查緝販毒給少年的藥頭，只達到原先配分的3成多，涉及兒少及性剝削案件績效更慘，北市警局官警不諱言表示，這全因是基層官警全面抵制，除抗議市警局高層酷吏領導，也為警政署照單全收來自檢方的績效評比方式，進行無言杯葛。

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今年維期３個月的青春專案，即將在下週結束，全台北市警局績效，除了毒品轉讓給未成年人部分幾乎達到滿分外，販售毒品給未成年部分，僅達成３成多。

有關未成年涉及兒少以及遭性剝削案件，台北市查獲績效更是屈指可數，北市唯一像樣的案件，是萬華分局日前查獲新北市三重區某酒店涉嫌雇用未成年少女坐檯，共查出１２名少女，但是本案最後不計分，竟然因為偵辦時未報檢方指揮，也使得台北市這類績效在各縣市警局掛底。

今年北市青春專案嚴重落後，在過去是少有現象，許多基層官警直指原因，就是所有基層官警對市警局高層的酷吏領導，以及警政署對檢方的評比方式照單全收，作出無言的抗議。

基層官警表示，今年青春專案施行前，市警局高層竟然指示承辦的少年隊，要以去年獲得全國第一名的新北市警局全部績分，再乘以１２０％後當成台北市今年的基準分，結果單是販毒給少年藥頭數，就高得嚇人，例如：中山及大安兩分局，各分配額４８人，萬華分局４２人，當時就引發基層官警全面反彈。

市警局見基層忿然，雖然下修分配額度，但大安、中山仍被要求查緝藥頭２８人，基層見市警局完全不恤警力，滿天開價，索性消極抵制。

基層官警反彈的另一大原因，就是警政署所有青春毒品績效評比，都是從高檢署所訂立安居專案而來，其中最令官警不滿的是所有案件都必須報檢方指揮、聲押並獲准，才能拿到核分，為了聲押及裁准，承辦官警必須去跪求檢察官、法官，讓官警深感不滿。

(中時 )

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