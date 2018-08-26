《中時晚間快報》救災別鬆懈 今晚起西南氣流再襲南部

2018年08月26日 17:30 中時電子報 綜合報導

◎ 救災別鬆懈 今晚起西南氣流再襲南部

受西南氣流影響，今（26）日花東區地區已有明顯降雨；在午後熱力作用影響下，各地也都有午後雷陣雨機會，尤其西部地區須特別注意強降雨發生。另外今晚到周二將是這波西南氣流影響最強的時候，主要降雨在南部地區，一天累積雨量可能達200毫米以上，因範圍涵蓋整個南部地區，積水不易宣洩，須特別留意。

◎ 美參議員麥肯因腦癌去世

美國友台共和黨資深國會參議員、曾代表共和黨角逐白宮寶座的麥肯，25日因腦癌在亞利桑那州家中與世長辭，享年81歲。麥肯向為美國國會最挺台灣的議員之一，經常在國會為台灣發聲。他擔任美聯邦參院軍事委員會主席期間，更積極在「國防授權法」中推動支持台灣強化防禦能力的條款。

◎ 高鐵7年減10萬噸排碳量 駕駛靠這三種方法節能

台灣高鐵公司致力節能減碳，2012年起每年舉辦「列車駕駛節能運轉競賽」，至今已減少10萬公噸排碳量，約是250座大安森林公園1年的碳吸附量。其中駕駛陳嘉勇更是佼佼者，常得到最節能駕駛獎勵。陳嘉勇表示，只要記住路段坡道，並利用餘裕時間及順風，就能節省更多電力。

◎ 合作台客電力公司 文夏獲讚Freestyle

文夏26日出席由文化部影視及流行音樂產業局主辦，客委會與原民會協辦的「臺灣原創流行音樂大賽」，文夏與台客電力公司搭檔，演唱耳熟能詳的經典歌曲〈媽媽請妳也保重〉電音版，文夏表示：「雖然很不一樣，但很特別、很好聽。」

(中時電子報)