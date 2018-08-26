金門》縣長選戰潮T受歡迎 楊鎮浯義賣捐助家扶

2018年08月26日 17:41 中時 李金生

金門家扶中心主任李桂平表示，家扶學子需要社會各界的支持鼓勵。（李金生攝）

楊鎮浯（左三）今天偕家人捐款10萬元，做為協助清寒學子就讀大專院校的基金。（李金生攝）

國民黨金門縣長參選人楊鎮浯團隊推出以「真實 TRUTH」為主題，強調品牌訴求的競選潮T，意外掀起超高詢問度，成為選戰硝煙中的時尚話題。他在今（26）日偕家人將義賣這款「戰袍」的所得，連同7月舉辦公益籃球賽善款共10萬元，捐贈金門家扶中心做為協助清寒學子就讀大專院校的基金。

金門家扶中心主任李桂平表示，今年家扶學子赴台升學為歷年人數最多，這筆捐款幫助清寒學子順利走上最後一哩路，也減輕弱勢家長的經濟負擔，對期待社會大眾協助運作的家扶來說，有如一場來得正是時候的及時雨。

楊鎮浯競選團隊推出的競選潮T ，以深藍、粉紅為基色，搭配正面以「真實 TRUTH」為主題，背面巧妙將「KMT」轉化成「KINMEN TOGETHER」金門團結在一起的概念，主打「真誠做人、 實在做事」的競選訴求，被視為金門歷來大、小選舉中，最簡潔、有力，直搗人心的戰袍。

這款限定版純棉競選戰袍，在楊鎮浯宣布接受國民黨中央徵召，揮師進軍縣府時正式亮相後，隨著前總統馬英九、立委蔣萬安等人跨海助陣，再穿著全島趴趴走，讓鄉親好喜歡它帶來激勵人心的正向力量，紛紛打電話到競選辦公室詢問，希望也能穿在身上，跟著流行一下。

楊鎮浯獲悉家扶學子苦於學費籌措困難，今天將義賣潮T所得8萬元，連同7月中旬與新台灣人基金會合辦公益籃球賽的2萬元捐款，捐給家扶中心做為幫助清寒學子的升學基金。

將這款「戰袍」當作「潮T」穿的還有自由行遊客，他們表示衣服上看不到太多政治意象，不會引起太多政治聯想，倒是從人性、道德和故鄉情出發，很能引起共鳴，想跟著也潮一下。

(中時 )