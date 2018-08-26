陳菊籲高市府協助災民盡快恢復正常生活

2018年08月26日 17:58 工商 崔慈悌

連日豪雨成災，英賴菊兵分三路前往災區視察， 總統府發言人林鶴明表示，蔡總統昨日指示府秘書長陳菊前往高雄各地了解災害衝擊及後續整備復原工作。陳菊肯定市府團隊在各項機制因應上迅速得宜，也希望市府團隊幫助受災的市民及時獲得補助，儘快恢復正常生活。

關心連日來因為極端氣候帶來的強降雨造成各地災情，總統昨日指示陳菊秘書長前往高雄各地，了解過去幾天來強降雨的災害衝擊以及後續整備復原工作。

林鶴明表示，特別在新一波西南氣流即將到臨，總統非常關心日前強降雨可能造成災情的因應，也高度關注後續的防災部署。因此在昨天南下嘉義、臺南勘災的同時，特別請陳菊代表她前往高雄訪視。

兩天來，陳菊在高雄市府團隊楊明州副市長、蔡柏英副秘書長及民政局張乃千局長、各地區議員民代陪同下，分別走訪桃源、內門、田寮等區，了解包括各區災害搶救復原狀況，以及防災撤離安置處所、區域排水和山區道路整備情形等。

林鶴明說，在訪視期間，陳菊代表總統表達對受災鄉親的關心，並指示市府團隊為保障居民生命、財產安全，務必在第一時間掌握各項資訊並事先做好預防性措施。

陳菊也肯定市府團隊在各項機制因應上迅速得宜，讓相關的積水等情形迅速排除，她也希望市府團隊更要能主動關懷市民朋友並充分掌握災害情況，以及時提供市民相關訊息及協助，也幫助本次受災的市民，及時獲得補助，儘快恢復正常生活。

今天稍早，陳菊及市府團隊也在訪視途中也前往田寮區日月禪寺祈福法會現場參拜，祈求上天賜福臺灣，保佑全臺灣能平安渡過本次天災。

(工商 )