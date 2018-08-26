每杯46萬! 日本50年山崎威士忌拍出1070萬天價

2018年08月26日 17:42 中時電子報 盧伯華

一瓶由日本山崎公司所釀造的威士忌日前在香港拍賣時以天價269萬5千元港幣（約合台幣1070萬元）成交，這瓶刷新了世界紀錄的威士忌是有50年歷史的單一麥芽威士忌，得標的買家是一位來自亞洲的匿名買家。若以每杯威士忌約30ml(約1盎司)計算，這瓶酒每杯要價台幣46萬元。

據《商業內幕》報導，這瓶稀有的50年歷史的日本山崎威士忌於日前在香港邦瀚斯(Bonhams)威士忌特賣會中拍賣成功，打破威士忌拍賣的世界紀錄。在此之前最昂貴威士忌世界紀錄是在今年5月份創下，是輕井沢釀造、已有52年歷史的「龍」威士忌所保持，當時成交價是31萬2130美元(合台幣969萬)。輕井沢的「龍」威士忌之前的紀錄保持者，也是山崎威士忌的另一瓶單一麥芽威士忌，拍賣成交價是29萬9000美元(合台幣928萬)。

報導說，山崎 (Yamazaki)酒廠成立於1923年，是日本最古老的威士忌釀酒廠。原先拍賣會估計，這瓶創紀錄的威士忌成交價預計在22萬9310美元至30萬5749美元之間成交，買家為一位亞洲匿名買家，但該買家在拍賣的時候出價超出預期，成功刷新日本威士忌成交世界紀綠。

拍賣公司提供的資料顯示，山崎50年初版威士忌是該酒廠的最陳年作品，先於日本橡木桶中熟成，然後於2005年裝瓶，僅生產50 瓶，是最為稀罕的日本威士忌之一。

目前酒類市場上的威士忌以美國、愛爾蘭、日本及蘇格蘭的威士忌最為著名。邦瀚斯拍賣會葡萄酒和威士忌負責人表示，50年歷史山崎單一麥芽威士忌目前非常罕見，因此受到各方追捧而能拍出天價。

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(中時電子報)