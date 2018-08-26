每杯46萬! 日本50年山崎威士忌拍出1070萬天價

日前在香港邦瀚斯拍賣會拍出1070萬創紀錄天價的日本50年山崎單一麥芽威士忌。（圖／邦瀚斯拍賣公司）

友善列印
中時電子報

一瓶由日本山崎公司所釀造的威士忌日前在香港拍賣時以天價269萬5千元港幣（約合台幣1070萬元）成交，這瓶刷新了世界紀錄的威士忌是有50年歷史的單一麥芽威士忌，得標的買家是一位來自亞洲的匿名買家。若以每杯威士忌約30ml(約1盎司)計算，這瓶酒每杯要價台幣46萬元。

據《商業內幕》報導，這瓶稀有的50年歷史的日本山崎威士忌於日前在香港邦瀚斯(Bonhams)威士忌特賣會中拍賣成功，打破威士忌拍賣的世界紀錄。在此之前最昂貴威士忌世界紀錄是在今年5月份創下，是輕井沢釀造、已有52年歷史的「龍」威士忌所保持，當時成交價是31萬2130美元(合台幣969萬)。輕井沢的「龍」威士忌之前的紀錄保持者，也是山崎威士忌的另一瓶單一麥芽威士忌，拍賣成交價是29萬9000美元(合台幣928萬)。

供不應求 日本兩款當紅國產威士忌將停售
日產山崎威士忌世界第一 打敗蘇格蘭

報導說，山崎 (Yamazaki)酒廠成立於1923年，是日本最古老的威士忌釀酒廠。原先拍賣會估計，這瓶創紀錄的威士忌成交價預計在22萬9310美元至30萬5749美元之間成交，買家為一位亞洲匿名買家，但該買家在拍賣的時候出價超出預期，成功刷新日本威士忌成交世界紀綠。

拍賣公司提供的資料顯示，山崎50年初版威士忌是該酒廠的最陳年作品，先於日本橡木桶中熟成，然後於2005年裝瓶，僅生產50 瓶，是最為稀罕的日本威士忌之一。

目前酒類市場上的威士忌以美國、愛爾蘭、日本及蘇格蘭的威士忌最為著名。邦瀚斯拍賣會葡萄酒和威士忌負責人表示，50年歷史山崎單一麥芽威士忌目前非常罕見，因此受到各方追捧而能拍出天價。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

全球第一的威士忌
日威士忌征服全球

文章來源：Someone bought a bottle of Japanese whiskey for a staggering $343,000

愛情不分年齡 老爺爺淚唱情歌送… 還在擔心GG尺寸？網美曝光女生想…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。