台北市》柯Ｐ簽書會再提深澳電廠 需深思熟慮

2018年08月26日 17:49 中時 林縉明 、 劉宗龍

台北市長柯文哲新書《光榮城市》，26日於台北信義誠品舉辦簽書分享會最終場，柯文哲與妻子陳佩琪攜手步行抵達會場，柯文哲表示，他的目標就是希望建立對的社會，台灣政治最大問題就是很多資訊不對，像是深澳電廠等需深思熟慮議題，若數據不可靠，很難見到理性的社會。

柯文哲妻子陳佩琪今與先生一同出席《光榮城市》簽書會，拿著「O號號碼牌」給柯簽書，陳佩琪表示，今天來是分享先生的光榮，也要感謝大家，期待明年也能站在這地方。意味著陳也有意出書。

柯文哲致詞指出，簡單來講就是要建立對的社會，政府可信、司法公平的、法律給人民遵守等，每次講很多人覺得是廢話，但我們國家現在是這樣嗎？柯認為，政府其實是可信的，台灣政治最大問題是很多東西沒辦法評估，很大原因是提供不對的資訊，導致很難判斷，不管是深澳電廠到其他重大議題，因此，要先建立可信的政府才能達到理性的社會。

柯文哲說，政府是來服務人民，不是管人民，因此他要求每個局處每年至少舉辦一談座談會，蒐集民眾意見，把小問題解決就沒大問題，例如防洪治水，剛上任時文山區興隆路二、三段常淹水，所以從上游、中游、下游分別來改善，現在只要時雨量在78mm以下，台北市大部分地區都可以過關。

簽書會號碼牌頭香的夏小姐表示，看完書後認同柯文著想法與做法，今天上午10點多提早到場排隊，原本排到251號無法簽書，沒想到排首位的民眾臨時有事禮讓，因而得到簽書會頭香的機會，直呼「超幸運」。

(中時 )