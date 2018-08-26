特稿》北市警局未能體恤陳抗活動多 終引起基層反彈

2018年08月26日 17:50 中時 謝明俊 ／特稿 ／特稿

北市陳抗活動多，消耗大量警力，基層員警大感吃不消。（本報系資料照）

台北市警局近日針對外勤刑警採取新的出、退勤管制措施，引起全體基層刑事官警嚴重反彈，新的出、退勤管制方法，是要求所有刑警都必須以手寫版簽出、簽退，並且必須在出、退勤的前後１５分鐘內完成，像這類酷吏心態下產生的措施，在台北市不只一件，終讓基層官警爆發不滿情緒。

北市警局基層官警的不滿，已經累積相當時日了，從去年９月開始的眾多陳情抗議活動，台北市警局高層採取人海戰術，不恤警力的作法，就已蘊釀相當的警怨，像在「４．２５」活動，就出現了支援保總警力陣前抗命情事，北市基層官警看在眼裡更是心有戚戚。

好不容易近一個多月來，陳抗活動減少許多，但基層想要喘口氣的機會都沒有，專案績效評比一項項不停的推出，安居、打詐、肅槍、掃黑、青春等，壓得基層官警苦不堪言。

為了打詐降低ＡＴＭ提領數，北市警局高層不敢下令在全部ＡＴＭ站崗，但仍要求各分局、派出所「想辦法」，最終，各分局還是使出「稻草人」戰術，在各ＡＴＭ巡邏站崗，一度大幅降低詐騙車手提領數，但這些車手卻轉戰桃竹苗等地，「以鄰為壑」戰術奏效，等到分局警力不堪負荷，暫停稻草人勤務，ＡＴＭ提領數再度飆回原貌。

市警局高層這種不務實的治安作為，多不勝舉，而且經常造成將帥無能，累死三軍，一方面用最不信任的管制心態，嚴格管制刑警簽出、簽退，另一方面又要刑警隨時隨地犧牲奉獻拼績效，「為了局長的第一名，要犧牲多少刑警的肝」無怪乎基層消極抵制。

(中時 )