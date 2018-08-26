還在擔心GG尺寸？網美曝光女生想要的排行榜

還在擔心GG尺寸？網美曝光女生想要的排行榜。（圖/翻攝自Misa米砂 Youtube影片）

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中時電子報
女生會在意雞的大小嗎.....！？（影/Misa米砂 Youtube）

到底女人是否先看重男人GG的尺寸？許多男性把「那話兒」的長度視為攸關面子的問題，但是近日網美「Misa米砂」拍片表示，自己與身邊的女性友人討論這檔事時，她發現女生最在意的其實並非GG長短，反而更看重「硬度」與技巧。

「Misa米砂」偶而會與身邊的男性與女性友人討論，「小雞雞錯了嗎？」帶出主題「男生的GG大小到底對女生來說重不重要」，她指出身邊女性朋友都說，對於大GG男性的性愛經驗，其實並不美滿！因為男性GG太大，讓女生不舒服。

「Misa米砂」說，比起介意男性GG的長短，更多女性反而覺得「硬度」才是致勝關鍵，她舉例有朋友有與外國人上床的經驗，一開始還擔心「糟了！我要受傷了吧？」但實際試過後卻驚覺沒有感覺，原因正是外國男方性器官不是很硬，放進去其實沒感覺。

另外也被受男性煩惱的粗細問題，「Misa米砂」表示，女生有所謂的「豆豆（陰蒂）高潮」與「陰道高潮」，她認為如果能達到陰蒂高潮，粗細也不重要了。她建議GG不夠長的男性朋友，多加強愛撫的能力，像是「吉他」之手的「彈奏」能力、以及正式進入前的氣氛「垃圾話」。最後，「Misa米砂」得出結論：女生在意的是硬度、粗細，長短是最後一名。

網友看了也紛紛留言，「和朋友們看這片已經爆笑了」、「10公分的舉手」、「我聽著聽著突然我往下看一看」、「我要上車啦」、「大小與硬度呈反比，所以數學運算，越無限小硬度就趨近無限大」、「男人有錢才是真.贏.家」。

(中時電子報)

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