泡水gogoro維修費大公開 網友全暴動了

台灣知名電動車gogoro(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導
電動車猛渡水如「路上行舟」　淹到龍頭還騎得動

近日南台灣遭到暴雨襲擊，排水不及導致淹水，尤其是嘉義以南的部分地區，更是泡在水中三天三夜，令民眾苦不堪言，不過就在淹水區域，出現了一輛「神車」，這輛gogoro竟如「無水之境」直接涉水而過，令網友嘖嘖稱奇，現在這輛泡水車的維修費公開了，總體維修費只需「465元」這個價格讓網友全暴動了。

日前在南台灣出現一輛gogoro，只見水深都已達車子的龍頭，騎士仍絲毫沒有動搖的騎過淹水區，整個霸氣十足，不過就在消息被媒體報導後，一度傳出這輛gogoro的維修費高達1萬5千元，其他車友還提醒大家gogoro沒防水不要輕易去嘗試(騎進水裡)。

報價單公開。(圖/翻攝自PTT)

不過，在PTT上有最新消息指出，網路上流傳的1萬5千元維修費是假的，因為這幾天gogoro門市放豪雨假，根本不可能有報價單，今(26)日車主回門市檢修了，拿到了正式報價單，價格真令人震驚，居然要「465元」包含檢查費305元、齒輪油160元，且檢查結果顯示，齒輪油無進水，線束接銜處無進水，MCU開蓋檢查無進水，各項耗材檢測都正常。

這結果一公布令所有網友都傻眼「神!!原來是水陸兩用車」、「幹 怒買一台」、「看來真的可以買」、「市占率再度竄升」、「水陸兩用 真 神車 快出水用套件吧」、「幹太猛了 油車的話就死了」、「新一代神車」。

(中時電子報)

文章來源：PTT原文

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