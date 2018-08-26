高雄港區擱淺7艘船 船員全數撤離

2018年08月26日 18:01 中時 王思慧

直昇機執行撤離安利669船員作業。（港務公司提供）

熱低壓不僅造成南部淹水，也讓7艘船擱淺，台灣港務公司今表示，於旗津貝殼館外海擱淺的「安利669」輪船員14人已留守該船四天，經評估今起海氣象將持續不佳，已於今日下午4時許經國搜中心協助全數安全吊離。航港局也指出，「錦華輪」及「無限二號」輪擱淺，因海象持續惡劣導致拖救困難，加上船體均已受損，為避免漏油污染海洋環境，已請業者先針對情況較危急「無限二號」進行抽油作業；另「錦華輪」船體較為穩固，今也已調集相關機具於下午6時開始進行抽油作業。

港務公司指出，關於5艘擱淺船隻的拖救作業方面，其中「飛龍」輪已經拖救團隊拖救3次失敗。今日上午進行第4次帶纜，但仍無法順利拖離，預定今晚8時滿潮位時增派拖船繼續救援。至於「安利669」、「太倉湖」、「順泓」及「昌龍68」等輪抽油、污染防治及拖救作業，則仍需待風浪平穩後，才能佈放攔油索及進行抽油作業與確認拖救方式。

航港局表示，「錦華輪」及「無限二號」二輪均尚未正式委託拖救業者進行脫困，經該局極力協調拖救業者先行作業，以確保海洋環境不受污染，也每日派員至現場與船方及相關除油業者進行協調作業，並監視現場處理狀況。

「錦華」貨櫃輪在23日受強風吹襲擱淺於永安港南側，船上12員平安未下船，船舶無翻覆之虞。惟該輪舵葉於今日中午斷裂掉落，部分艙室進水，今天現場浪高約2至3M，目前油管及抽油器具均已運至船上就定位準備進行抽油作業。

「無限二號」貨櫃輪，目前進行抽油作業，柴油28噸已全部抽完另重油5噸持續抽取中，預計26日完成全部抽油作業，該船體仍坐於岸邊鵝軟石及消波塊上，機艙已破洞進水，暫無翻覆危險，且無洩漏油料，因現場風浪大，仍無法佈放攔油索，將視海象許可佈放兩層攔油索。

另外，依據最新氣象預報資料，今日將有另一波低氣壓抵達，預估平均風力將達7至8級，最大陣風達10級。高雄港務分公司除啟動防災應變機制，將停泊於港內浮筒船隻移至碼頭或出港避風外，港外錨區船舶也請提前離港避風，後續如風力達7級，將依規定強制錨區船舶全數離港避風。

(中時 )