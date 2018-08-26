《延禧》之後 改追周渝民《櫃中》帝王

周渝民（右）。（KKTV提供）

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周渝民。（KKTV提供）
周渝民皇帝扮相儒雅。（KKTV提供）

近期宮廷古裝劇很夯，周渝民在第一部古裝劇《櫃中美人》扮唐文宗李涵，周旋在胡冰卿和陳瑤2個小狐仙之間，該劇播出後，榮登陸劇點擊排行冠軍，成為2018年必追陸劇之一。

許多觀眾在《櫃中美人》看到了許多周渝民的不同層面，形容他由溫潤儒雅的王爺到君臨天下帝王，自帶風雅又不失氣場，舉手投足儼然是一位明君，與奸佞抗衡時氣場全開；在感情戲時，時而溫柔眼神更讓網友一秒回憶到年少時「每天坐等花澤類」之感。

《櫃中美人》自17年前《流星花園》後的花美男花澤類一角後，17年後蛻變成《櫃中美人》中的霸道皇帝李涵，他在劇中身穿唐朝宮廷錦袍，帥到逆天。其中，他狩獵時顰眉沉思眼神、對女主角滿滿寵溺的微笑以及戲謔女主角時的眼中帶笑等三個表情更引發網友熱議，網友誇他「寵妻指數」爆表，更直呼：「陛下，今夜翻臣妾的牌子吧！」該劇女主角胡冰卿也誇他，很會照顧人，當時他們拍攝時正逢酷暑，周渝民都在把自己的電風扇貢獻出來給大家消暑，非常貼心。

此外，周渝民與該劇另外一位演員韓棟的兄弟情，也是一大看點。一場兩人試劍的時候，周渝民只守不攻對話十分曖昧：「朕要赢的，是你的心。」兩個大男人的戲份讓網友看得是想把兩人湊作堆。《櫃中美人》在微博上有高達14.6億的話題閱讀量，在大陸播出時，22小時就破億，累積總播放量更達21億，近期還紅到柬埔寨，將在當地電視台播出。《櫃中美人》在KKTV熱播中。

(中時 )

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