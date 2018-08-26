連日豪雨 農漁牧災損達5億6311萬元

2018年08月26日 19:22 中時 游昇俯

823熱帶性低氣壓造成農業災情，據農委會統計，至26日下午5時為止，農業產物估計損失達5億6311萬元。以漁產損失3億1446萬元最多，各縣市受損情形，則以嘉義縣損失4億152萬元（71%）最嚴重，台南市1億1197萬元（20%）次之，接著是依序為高雄市、雲林縣、屏東縣。

經農委會農糧署、畜牧處及漁業署統計，全台農漁牧損失，以漁產損失3億1446萬元最為嚴重， 主要以虱目魚受損212公頃最高，受損金額達1億2665萬元，其次為吳郭魚、鱸魚等。畜產損失也有1億7853萬元，受損畜禽主要為雞154.6萬隻、受損金額1億1448萬元最高，其次為豬、鴨、鵝。

農產損失則有6899萬元（含養蜂損失94萬元）。全台農作物損害面積達2799公頃，受損作物主要為採種用蔬菜、南瓜、越瓜等，受損面積達286公頃、損害程度20%，損失金額695萬元最高。其次則是食用番茄、落花生、西瓜及食用玉米等。

此外，民間農業設施也有113萬元損失，主要為雲林縣、屏東縣及台南縣的農業設施，及屏東縣的堆肥舍半倒狀況所致。

目前，農委會亦已公告雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣等縣市，可辦理現金救助及低利貸款。

(中時 )