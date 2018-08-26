兩岸武術交流盛大而熱絡　兼顧文化經貿層面

苗栗縣長徐耀昌（左起）、柱柱姐等人，頒發感謝狀肯定兩岸致力交流增進和平。（陳慶居攝）

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苗栗縣體育會武術委員會主委賴昌秀，示範流暢的楊氏太極拳。（陳慶居攝）
兩岸武術交流不僅武林高手如雲，佳賓也冠蓋雲集。（陳慶居攝）

陳慶居／苗栗報導

第三屆紀念中央國術館建館90周年兩岸武術名家交流大會及張之江武學思想研討會，26日在苗栗縣文觀局中正堂登場，由來自兩岸各地的武術名家名將，輪番展現各項精彩絕倫的武術套路，兩岸以武會友，觀眾屏息觀賞，全國唯一的福興武術學校學子，也觀摩兩岸精髓。

這場武術經貿交流規模盛大，大陸有兼領隊的上海中山文化交流協會副會長朱成綱、南京體育學院校長楊國慶等人，及團長滄州市委書記楊國忠率領的經貿參訪團。前國民黨主席洪秀柱、前海基會董事長林中森、縣長徐耀昌及立委徐志榮到場歡迎。

雙方來賓都表達兩岸一家親及增進文化、武術、經貿交流的共識，洪秀柱形容兩岸相處應如「心平氣和、止戈為武、以文會友、以武輔俠」般，維持和平增進繁榮。

中央國術館成立後，為傳統武術培育大批人才，兩岸傳承者為慶祝創館90年，並藉此加強兩岸體育、文化與經貿交流，在協和基金會董事長林光清大力贊助及縣府各方努力下，促成這場武術交流。

26日下午有來自兩岸50多位武林高手齊聚中正堂，大陸方面由林少亮等師父演出雙鞭、醉打山門、魔鬼棍和太極功夫扇等。苗栗方面除武術委員會主委賴昌秀演出楊氏太極拳，接著有棍、劍、少林拳、太極刀及燕青單刀拐子進槍等招式，柔剛兼具，也展現兩岸武術各自特色。

為期2天的武術研討及交流匯演活動，27日上午9時起接著在育達科大辦理「張之江武學學術研討會」，兩岸武術學者進行交流對話，主軸為張之江將軍的武學內容與思想傳承，兩岸期更深入探討大師武術內涵與武學精神思想，精進未來武術發展，將邀集兩岸10多位學者提供9篇論文於會議中宣讀，並共同深入研討，以期望提出更為精闢之理解，建構傳統武學思想體系。

(中時 )

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