彰化縣》大團結！游振雄、王惠美 攜手同黨參選人聯合造勢

2018年08月26日 18:54 中時 謝瓊雲

選戰打出母雞帶小雞策略，游振雄造勢活動，所有黨籍里長、代表和議員參選人全都到齊，展現氣勢與整合實力。（謝瓊雲攝）

國民黨籍員林市長參選人游振雄26日上午在員林市北區舉行登記參選前聯合造勢活動，現場動員近千人。（謝瓊雲攝）

縣長參選人、立委王惠美(左四)壓軸出場，強調將要改造彰化。（謝瓊雲攝）

員林市是南彰化大票倉，第二參選彰化縣長、員林市長的王惠美(右五)和游振雄(右四)，以母雞帶小雞策略經營，黨籍議員參選人一字排開陣仗不小。（謝瓊雲攝）

國民黨籍員林市長參選人游振雄26日上午聯合縣長參選人王惠美，在員林市北區舉行登記參選前聯合造勢活動，現場動員近千人。（謝瓊雲攝）

明天起彰化縣五合一大選正式受理登記參選作業，國民黨提名員林市長參選人、彰化縣議員游振雄，26日上午在員林市北區舉辦登記前聯合造勢活動，所有黨籍里長、代表、議員參選人通通到齊，還有現任市長張錦昆，縣長參選人、立委王惠美也到場聯合造勢，現場動員近千人，展現大團結氣勢。

團結不只是用喊的！游振雄宣布參選後，7月起展開小型政見宣講活動，在服務處、各廟口廣場開講，至今已舉辦15場，每場都結合黨籍縣議員參選人助講，最後再由縣長參選人王惠美壓軸出場說明縣政藍圖，主打母雞帶小雞策略、相互拉抬，也讓人看出他整合藍營團隊的實力。

游振雄表示，已在縣議會連任5屆縣議員，是資深老將，20年的從政經歷，問政能力完整、經驗豐富，加上又是資深的水利會會務委員，他有自信領導市政的能力，能做得比沒經驗的對手們更好。

他也強調，大員林地區的水患問題，要從疏導面著手，聯合大村鄉等鄰近鄉鎮一起規畫建構雨水排水系統，一次工程解決數鄉鎮水患，才是治水根本方法，遠比再增設滯洪池來得更務實。

選戰主軸強打「改變」的縣長參選人王惠美表示，彰化需要改變，她將會改造彰化，讓大眾運輸、鐵路升級，交通更便捷，才能讓青年回流、使產業更流通；她也將改編土地，發展農業大縣、綠色工廠，適度的農地解編，打造更好的居住品質，釋出工業用地，支持兩岸繼續和平共處，才能全力拚經濟、人人有飯吃，過更好的生活。

(中時 )