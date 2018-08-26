英美網紅拳擊場「定孤枝」 數百萬人觀戰

2018年08月26日 20:01 中時 蔡鵑如

一場號稱「網路史上最大盛事」 的拳擊賽，今天在英國曼徹斯特競技場登場，不但有2萬人親臨現場觀戰，還有數百萬人收看付費線上直播。不過這場比賽並不是高水平的拳王爭霸戰，而是2名稱不上拳擊好手的網紅：英國人KSI和美國人羅根‧保羅捉對廝殺，兩人打了6回合之後，以平手作收，讓觀眾非常不爽。2人約好要再打一場，進攻粉絲荷包。

25歲的KSI在Youtube擁有1900萬追隨者，23歲的保羅則靠已停擺的社群媒體app Vine的6秒搞笑短片成名。2人靠網路紅遍半邊天，但也掀起諸多爭議，

保羅1月上傳影片，對著自殺死者遺體品頭論足，KSI則遭指曾在影片中發表仇女言論。

近幾個月來，2人多次透過社群媒體隔空互嗆，連自己的兄弟也撩落去加入戰局攻擊對方，因此當雙方決定在拳擊擂台「定孤枝」，立刻成為網路大事件。不過因為兩人連業餘拳擊手都稱不上，因此專業單位巴不得和他倆劃清界線。英國拳擊理事會賽前撇清與比賽的關係，並強調該會成員不會和這類活動沾上邊。

6回合打完平分秋色，玩得很開心的KSI和保羅賽後相約延長戰線。但真相是，雙方賽前早就擬妥明年2月再打一場了。目前不清楚兩人打完第一場的收益，不過包括授權加上盜版線上直播、門票與商品收入，兩位網紅應該可以大撈一票。

(中時 )