亞太影展再添星光 《模犯生》男女主角將2訪寶島

2018年08月26日 18:48 中時 潘鈺楨

亞太影展再添星光！日前傳出謝金燕、李康生、韓星金亞中不會出席，但藝人郭雪芙、張本渝，甚至泰片《模犯生》男女主角「阿班」查農桑提納同庫（Chanon Santinatornkul）和「小琳」茱蒂蒙瓊查容蘇因（Chutimon Chuengcharoensukying），將要二度訪台。亞太影展副主席葛樹人說：「日後有機會，一定會好好謝謝這些相濡以沫的藝人好友，比起先答應後找理由婉拒的人，他們更顯真誠與珍貴。」

葛樹人表示，阿班與小琳與導演納塔吾彭皮里亞預計8月31日抵台，入住台北美福大飯店，當晚將參加亞太之夜，隔天（9月1日）晚間在亞太影展紅毯亮相。由於來不及申請外籍藝人來台表演，除非3人上台領獎，否則只能在台下觀禮。電影公司昨下午與泰方聯繫，也確認確有其事。

另外還有日本PIKO太郎、仲川遙香、《追捕》女主角之一櫻庭奈奈美、日本菲律賓混血歌姬Beverly、日本唱跳實力女團FAKY、越南名模張玉映（Trương Ngọc Ánh），演出《瑪莉娜之殺人四幕》的印尼資深男演員艾吉菲德利加寧（Egi Fedly Ganim）與印尼歌手蒂雅潘納德菈（Dea Panendra），電影在今年亞太影展總共入圍了最佳導演、最佳女主角等7獎。

(中時 )