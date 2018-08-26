侯昌明心疼子女生病 土法煉鋼腳底按摩助眠

2018年08月26日 18:47 時報周刊 林彥君

侯昌明和曾雅蘭感情甜蜜。（取自侯昌明臉書）

侯昌明和老婆曾雅蘭育有一子一女，他認為自己對兒女的態度公平不偏袒，他透露，女兒身體不好常感冒，為了要讓小孩身體更好受，他不知道怎麼腳底按摩，只好土法煉鋼，一手抓著女兒的腳，另一手握著兒子的腳，幫他們按穴道，他說：「我也不知道穴道在哪裡，整個腳底都按，按到小孩睡著」，看到小孩入睡，他才放心回房間睡覺。

他表示他對小孩無所不談，相處就像朋友，在睡前一定要親吻子女臉頰說晚安，他透露，以前在小孩睡前，他不講床邊故事，反而是聊爸媽的認識經過，及兩人談戀愛的過程，他還會告訴小孩「你知道媽媽是個怎樣的人嗎？」，讓小孩聽得入迷，一聽再聽，他說：「我要讓我的一切都讓小朋友知道，講完一段落，小孩還會喊著：『我還要聽』，我告訴他們『不行！明天再來，下集待續』」。

他透露，會想盡辦法讓親子關係更緊密，會採取亦是東方亦是西方的教育，努力讓小孩感受到愛得強度，他認為要向子女表達父愛並不容易，但他主動跨出第一步，打破框框不害羞，他會每天主動擁抱妻兒，更不避諱在小孩面前親吻老婆，他說：「我會跟雅蘭說『寶貝來！愛一個』然後抱老婆，兒子看到，還會開玩笑說：『需不需要我先離開，讓出空間？』」

(時報周刊)