王思聰選秀找「高冷」 貝汯璘見陳立農驚呼：好可愛

2018年08月26日 18:49 時報周刊 林彥君

陳立農。（取自陳立農臉書）

香蕉娛樂26日舉辦新人招募記者會，Trainee 18團員貝汯璘出席幫選手打氣，他過去曾參加大陸選秀節目《偶像練習生》，他透露，在錄影前選手互相不能見面，在錄節目第一集時看到陳立農，覺得他很可愛，「聽到他講話是台灣人口音，我主動去找他聊天，當時覺得他也太可愛了，笑容很甜」，而貝汯璘當時就認為陳立農很有潛力，最後果然獲得第二名。

他也提到節目製作人張藝興，對學員要求很嚴格，但私下待人很好就像朋友，導師王嘉爾則是常常鼓勵他們，要他們把心思放在自己的表現，而不是在意「黑評」。

香蕉娛樂新人部總監徐寧娜認為，Trainee團員各個個性外向，團體還有「香蕉相聲團」的外號，她也透露，香蕉娛樂創辦人王思聰，對這次選秀很期待，王思聰認為偶像要「高冷」，但第一季選秀的團員都很活潑，還曾向她反應，希望讓第二季選秀更有區別，「難道選人的標準要說笑話或相聲嗎？能不能選些高冷的人來？」

而日前中國廣電總局發布公開徵求關於「未成年人節目管理規定」，內容提到「未成年人節目不得宣揚童星效應或包裝、炒作明星子女，徐寧娜對此表示，此次報名的選手，年齡最小為16歲，但因為是選作練習生，並非正式藝人，會讓練習生經過全方位的沒訓，等到準備成熟後，也已經18歲成年，所以並沒有影響。

(時報周刊)