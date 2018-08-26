吳慷仁淨灘做環保 手撿「內衣褲」平常心

2018年08月26日 18:50 中時 潘鈺楨

吳慷仁身體力行淨灘。（牽猴子提供）

200位民眾一起淨灘。（牽猴子提供）

吳慷仁在國片《引爆點》中飾演法醫，要找出抗爭自焚者「阿海」錯綜複雜的死因。26日他與導演莊景燊等人到萬里頂寮海邊，與200位民眾一起淨灘。重視環保的他以前就曾與黃健瑋等友人一起去海灘撿垃圾，撿過各式各樣物品，像是電動玩具搖桿、手機，吸管、電纜，甚至內衣褲，他正經地說：「也不是不熟悉（內衣褲），有戴手套，撿起來丟掉就好。」

他昨天有備而來，帽子、口罩、墨鏡等防曬措施做足，記得第一次淨灘他穿夾腳拖鞋到場，又不停地撿垃圾大量消耗體力、沒時間喝水，狼狽到差點中暑。昨全程1個半小時的淨灘活動讓他汗流浹背、上演濕背秀，但「收穫滿滿」，收集了至少4、5大袋垃圾，來回運送並做回收分類，希望盡一份力，帶給下一代更乾淨的生活環境。

來到萬里海邊，他沒打算順便觀光，透露比起大海，他更喜歡爬山，加上不喜歡吃海鮮，那麼會不會幫女生剝蝦？他笑說：「會啊。剝蝦會剝，但對方吃到的蝦可能會很醜。」《引爆點》順利通過金馬初選，讓吳慷仁繼《一把青》摘下金鐘視帝、《白蟻：慾望迷網》奪下北影影帝後，有望進一步奔向金馬。

《引爆點》劇情描述漁民阿海被發現在一場大規模的抗爭活動中自焚身亡，這場由陳縣長帶領的抗爭迅速成為媒體焦點，阿海成為全國輿論英雄，污染漁村多年的通聯石化也因此遭主管機關勒令停工處分。自焚案的主辦檢察官金敏照不敢輕忽，周建生解剖阿海屍體後發現諸多疑點，他進一步調查發現更多疑問，於是展開調查發現驚人真相。電影31日在台上映。

(中時 )