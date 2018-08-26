日本淹水當天全力支援 他怒嗆：小英嘉義勘災 竟花3天才到達！

蔡英文總統昨搭雲豹車到嘉義勘災遭嗆，後來她下車「撩水」勘災。（資料照片，張亦惠攝）

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中時電子報
7月7日日本暴雨傳出災情，蔡英文總統當天在推特以全日文致上慰問。（翻攝自蔡英文推特）

嘉義淹水3天，蔡英文總統昨搭裝甲車到嘉義勘災，災民不滿嗆「下來走走看」，居民甚至抱怨，淹水超過1天都沒人關心。網友「地窖窖主」在臉書怒嗆，蔡英文在日本淹水當天就寫推特全力支援。到嘉義勘災，搭雲豹車竟花3天才到達！

7月7日日本暴雨，各地傳出災情，蔡總統當天在推特以全日文po文慰問。文中她向受災的日本人民致上慰問之意。還強調在台灣也經常發生暴雨，因此深刻體會到豪雨致災的嚴重性，因此台灣願意提供日本所需要的支援。

網友「地窖窖主」怒酸說，蔡英文總統在日本淹水當天，就在推特全力支援，台北到嘉義距離才260公里，蔡搭雲豹車卻花了3天才到達。

網友說：「ㄟ~~~音樂會中途離開，不禮貌，而且水沒退，太危險！」、「中途還抽空去聽了場音樂會。」、「一等人民優先，不敢怠慢；二等先別急，有空會處理；三等慢慢來，自己看著辦。」、「無心再近也是遠。」、「沒拒馬不敢去災區...」、「若是她的行館淹大水，她一定不一樣的動作呢！？」、「台北到嘉義，沿途有各國料理，當然要品嘗，人以食為天，大家就不要苛責了！」

(中時電子報)

文章來源：「地窖窖主」臉書

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