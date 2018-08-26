賴清德視察0823水災中央災害應變中心

2018年08月26日 19:24 中時 王揚傑

行政院長賴清德今（r26）日中午視察「0823熱帶低壓水災」中央災害應變中心，在聽取各部會簡報後，賴揆特別指示，無論是農委會「農業天然災害救助辦法」提供現金救助或利息補貼、經濟部「水災災害救助種類及標準」提供的現金救助、財政部的租稅減免或重建利息補貼等，都要以「從優、從寬、從速」原則辦理。

賴清德指示，0823熱帶性低氣壓為南部帶來災難性的雨量，造成相當嚴重的淹水災情，原本有1233處，1223處已消退，還剩嘉義縣9處和台南市的1所學校還有積水，後續仍請各部會全力支援各縣市進行淹積水的處理，盡快完成抽水。

環境清理部分，農委會要確實掌握各縣市有多少牛、羊、豬等畜牧場受到影響，有動物死亡需要國軍協助部分，完成清運、尚待清運的數量及預計何時清運完成等，都要確實掌握。

他強調，前一天他特別到嘉義縣去看，以當時的溫度，若不盡速處理，死亡的動物很快就會腐敗，後續衍生的衛生問題將更嚴重。如果動物屍體數量太多，可沿用以往經驗，禽流感來臨時，就是用密封式的垃圾車運往焚化爐。

救助部分，一般民眾達到標準以上就有現金救助，除了縣市政府編列的預算以外，行政院也會給予2萬元；另外，租稅的減免、重建利息的補貼等，相關部會應充分與縣市政府合作，建立簡便有效率的程序，幫助受災民眾。

賴揆指出，預報又將有大雨，之前預防性撤離的民眾可能還留在收容中心，食衣住行和醫療相關部會及縣市政府要妥善處理。

他特別提到，台灣南部、東部26日入夜到29日還會受熱帶性低氣壓和西南氣流威脅，帶來大雨，蔡英文總統已指示，要預置足夠的抽水機等救災機具，避免又造成嚴重災情，請經濟部、國軍盡速調動抽水機，協助可能受影響的縣市。

賴揆表示，現是登革熱流行季節，本來在台北、新北出現病例，目前台中也已有案例，這波的豪大雨之後，登革熱的疫情要特別留意，衛福部和環保署應盡力協助已有本土性登革熱的城市，做好防疫工作，高雄、台南過去就是登革熱常發的縣市也不可輕忽，防疫的工作不應為忙於救災而疏忽。

(中時 )