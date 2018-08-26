中秋將近！ 新北市蛋黃酥節冠軍出爐

新北市長朱立倫頒發獎杯給蛋黃酥節得獎店家。（陳俊雄攝）

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2018新北市蛋黃酥節決賽26日在新北市市民廣場登場，共有24組經典組與創意組店家師傅同台爭霸，最後創意組冠軍由拉菲樂La Palette (新店中正店)的惡魔果實火龍果蛋黃酥獲得；經典組由中山龍鳳堂的烏豆沙蛋黃酥奪冠。

新北市經發局表示，今年參賽業者設計出許多創意十足的作品，有香蕉、草莓、金桔等各種特別造型與多樣口味的蛋黃酥，參加活動的民眾都吃的津津有味，大呼過癮，並為自己心目中的人氣冠軍蛋黃酥投下神聖的一票，提前慶祝中秋的到來。

新北市長朱立倫表示，新北市積極協助糕餅產業拓展新商機，新北市蛋黃酥節今年邁入第八屆，已成台灣糕餅產業指標性的年度競賽。新北市糕餅業者由傳統技藝出發，每年都帶給消費者新的體驗與感受，讓蛋黃酥不再是中秋節應景的食物，而是如同法國馬卡龍、德國黑森林蛋糕一樣，是新北的代表性伴手禮品。

經過激烈甄選後，今年蛋黃酥節的冠軍在下午4時半出爐，其中創意組的冠軍是拉菲樂La Palette（新店中正店）的惡魔果實火龍果蛋黃酥；經典組冠軍則是中山龍鳳堂食品有限公司的烏豆沙蛋黃酥。民眾票選人氣獎分為中山龍鳳堂的烏豆沙蛋黃酥、新格麥食品的金沙蝶花戀蛋黃酥。

決賽現場除了專業的糕餅師傅競技外，也有限量400顆5元蛋黃酥大放送以及1元蛋黃酥禮盒限時競標，活動也在最後抽出限量10盒的高級蛋黃酥禮盒，吸引許多民眾爭相搶購。

(中時 )

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