挽袖當奶爸扭轉花心形象 德男星成「女性最想嫁」男人

2018年08月26日 19:26 中時 潘鈺楨

法利亞迪姆（右）演出一名癡心型男。（海鵬提供）

德國男星法利亞迪姆（Fahri Yardim）在新片《愛情無論如何》（Whatever Happens）成功扭轉過往花心形象，一躍成為現今德國女性最想嫁的男人。亞迪姆曾與票房巨星提爾史威格合作多年，戲裡戲外都是麻吉，花名不逕而走。這次他受導演尼爾斯勞培特（Niels Laupert）之邀，在《愛情無論如何》演出一名癡心型男，不僅讓一想拼事業的妻子無後顧之憂，更一手肩負起撫育女兒的重任，讓人刮目相看！片中一場他挽袖當奶爸、溫柔抱著1歲女兒餵奶的畫面，不僅顛覆玩世不恭形象、成功擄獲女性芳心，更一舉提名德國木星獎最佳男主角。

亞迪姆自舞台劇出道，幽默機智的反應，廣獲觀眾喜愛。轉戰大銀幕後，他獲提爾史威格大力提拔，兩人搭檔演出《紅酒燉香雞》、《熱戀攻心》等賣座片後成為麻吉，花心形象從此奠定。有次他受友人之託、錄製婚禮祝賀片，因被好友愛情感動，片中真情流露的一番話，竟讓婚禮現場女客感動得涕淚縱橫。該影片被上傳到Youtube後，也被導演尼爾斯勞培特看見，驚訝他本人與銀幕上用情不專的形象截然不同。

勞培特於是將該賀婚影片當成「試鏡」，決定邀請亞迪姆在他的新作《愛情無論如何》演出當「證婚人」的男主角。他片中幽默溫暖的演出，不僅翻盤過往的輕浮形象，更使該片一舉榮獲慕尼黑國際影展最佳影片等三項大獎提名。

這部由亞迪姆主演的電影《愛情無論如何》，描述攝影師尤利安（法利亞迪姆 飾），與同居女友漢娜（希薇亞荷克絲 Sylvia Hoeks 飾）同時獲邀為友人證婚，兩人也決定要在當晚分道揚鑣，並離開他們同居七年的公寓；卻在分手的那一刻，倒數了往日相愛的美好…。有趣的是，兩人片中因為一場烏龍、合租了一幢公寓，卻壓抑不了對彼此的愛慕，成功從室友晉升「飯友」，公寓從此成了愛巢。而亞迪姆為讓心愛的另一半能圓夢拼事業，竟放棄自己的攝影家夢想，當起全職煮夫，不僅挽袖下廚，更溫柔抱著1歲女兒餵奶，暖男形象打動女性觀眾，精彩演出更獲德國木星獎最佳男主角提名。

這部浪漫的愛情電影《愛情無論如何》，從一段即將結束的愛情講起，這對同居了七年的戀人，在為另一對新人證婚的同時，也回首了他們過去相處的點點滴滴。劇情以新戀對看舊情，凸顯出愛情的經營不易，提醒人們更當珍惜。有趣的是，片中亞迪姆七年前租屋時，遇上了同來搶屋的荷蘭影后荷克絲，眼看租屋夢即將落空時，他靈機一動搬出「掉球就轉守為攻」的足球戰術，果然成功扭轉劣勢，不僅順利合租公寓，還「賣一送一」擄獲影后芳心，連國際影評網 FILMSTARTS都不禁奉上「重新感受愛情魔力！」的滿分好評。電影將於9月7日在台上映。

(中時 )