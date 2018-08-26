《大世界》4場限量播映 麥人杰、石昌杰解析

2018年08月26日 19:32 中時 潘鈺楨

石昌杰（左起）、麥人杰、前景娛樂負責人黃茂昌。（前景提供）

動畫電影《大世界》去年風光入圍最佳動畫長片、最佳原著劇本、最佳原創電影歌曲三項提名，最後抱回最佳動畫片大獎。電影推出四場限量展映，25日揭開首場序幕，協辦片商特別邀請台灣動畫片經典《魔法阿嬤》創作者麥人杰導演、台中動畫影展策展人石昌杰教授出席映後座談，兩位影人妙語如珠、細細解析這部反諷社會的黑色喜劇作品，讓前來朝聖的影迷們大呼過癮。

《大世界》描述社會底層小人物為翻身而搏命搶奪百萬，失控又充滿黑色幽默的敘事風格令人印象深刻。麥人杰導演表示片中的黑色元素讓他想起暴力美學大師昆汀塔倫提諾的《黑色追緝令》，更從製作面深度剖析，認為導演劉健在有限的成本與人力中表現高超，將八零年代的復古風格詮釋地淋漓盡致。已多次與劉健見面交流的石昌杰教授則表示《大世界》透著電影大師克林伊斯威特及柯恩兄弟的影子，認為片中對於快速經濟發展下的社會現況針砭極為鏗鏘有力，而這也是劉健從首部作品《刺痛我》就開始的一貫主題。

《大世界》的音樂創作也是一大特點，獲得金馬獎最佳原創歌曲提名的〈我愛香格里拉〉由劉健導演作詞、音樂人王達擔任作曲，在片中神來一筆、完美詮釋片中一對鴛鴦大盜對於拿到一百萬後夢想生活的荒謬狂想，逗得現場觀眾笑聲不斷。而詢問度最高的片尾曲〈我的八十年代〉則由「Disco女皇」張薔演唱，以熱力全開的開朗節奏為全片作結。劉健曾透露，因為實在太喜歡這首歌，早在劇本初步構思階段就已經買下歌曲版權，最後也為整部電影達到畫龍點睛的極佳效果。

《大世界》中，司機小張為了替女友籌得整容費，搶劫了建築公司的一百萬，打算遠走高飛。老闆劉叔找來殺手瘦皮追查，殊不知另有好幾批人馬也都同時盯上了這筆錢。人為財死、鳥為食亡，所有人虎視眈眈、見錢眼開，卻沒發現貪欲所帶來的致命危機。大雨將至，全城也墮入慾望橫流的陰暗深淵。本片於台北新光影城限量展映，8/26, 9/1, 9/2將舉行最後三場放映，凡預售購票者皆可獲得贈品經典海報一張。

(中時 )