小S帶許老三吃巷弄美食 「母女悄悄話」零明星架子被讚爆！

2018年08月26日 19:39 中時電子報 吳品瑤

「毒舌女王」小S與許雅鈞結婚13年，育有3名子女，她不僅主持節目風格深受歡迎，事實上小S過去經常受訪聊婚姻，平時也會在社群網站分享生活點滴，很多家庭觀都備受網友推崇，近來，小S分享跟家人外出用餐，在臉書曝光跟女兒許老三之間的「母女悄悄話」，不但機會教育，還盡顯毫不端架子的親民態度，讓眾多網友折服並稱讚。

許雅鈞的妹妹許馨云生日，小S曝光同框照，眾人大嘆Mike跟妹妹像得猶如龍鳳胎。(翻攝自小S臉書)

小S的小姑許馨云生日，她透露小姑特別喜歡巷弄美食，因此這次家庭慶生聚餐，就由壽星決定了餐廳，小S則帶著小女兒許老三同行，結果許老三在該餐廳使用洗手間後，一回座位就迫不及待跟媽媽分享見聞：「媽媽這裡什麼都有！備了女性用品和護手乳⋯⋯等」。

小S聽了許老三的感想，相當中肯地回應：「不見得要富麗堂皇才是好餐廳，這種每一位工作人員都充滿熱情，食物又好吃的，就是好餐廳！」，言談間毫無一點大明星的架子，一席「母女悄悄話」引發上萬網友迴響，直呼小S這樣當媽的態度好棒，「實在話！有溫度的餐廳比什麼都重要」、「有溫度的食處，才是靜下心享受美食的去處」，也有人把焦點放在壽星身上，直呼許馨云跟哥哥許雅鈞長相超相似，笑稱「小姑完全是Mike先生戴假髮，超像」、「妳老公跟妹妹是龍鳳胎嗎？」。

(中時電子報)