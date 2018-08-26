金門》金城鎮長選舉 許乃權同意「禮讓」退選

2018年08月26日 19:47 中時 李金生

金門縣許氏宗親會今天再協調整合，集中選票支持「唯一」推薦的許燕輝。（許氏宗親會提供）

金門一級戰區金城鎮長選舉，退役少將許乃權同意「禮讓」退選。金門縣許氏宗親會也向宗親喊話，希望集中選票支持「唯一」推薦的宗親許燕輝，全力爭取最後勝選機會。

金城鎮現有人口約4萬3000餘人，占全縣總人口的35％左右，是全島首善地區，也是選戰的「兵家必爭之地」。年底鎮長一戰，已有多人表態參選，競爭十分激烈。

金門當地有「姓許的住后浦（金城舊稱）的說法，指的是許氏宗親在島內人口眾多，更是金城鎮的大姓，對地方公共事務一向深具影響力。

今年鎮長選舉，即有許乃權、許燕輝、許丕肯和許永鎮等人有意投入。但金門縣許氏宗親會已決議支持「唯一」推薦，現任宗親會總幹事許燕輝，並自年初起多次協調整合，希望能集中選票爭取勝選。

今天再由常務監事許國義、常務理事許乃祥偕同多位許氏宗親耆老出面協調。許乃權基於宗親團結一致的考量，同意「禮讓」退出選舉。但前鎮長許永鎮和留美學人許丕肯並未參加協調。

不過，4年前曾參選縣長，也曾任縣府社會局長，在地方上人緣頗佳，「人人好」的許乃權同意退選，仍讓許氏宗親會的「選情」單純許多。

常務監事許國義表示，許氏宗親人才濟濟，在公、私各界都有傑出表現，而許燕輝用心釐清宗親會產權，並將其發揚光大的理念獲得宗親肯定，也認可他的能力足以更新金城鎮的發展。

許乃權表示，金城鎮需要魄力改革和轉變，對願意承擔重任的宗親許燕輝，他衷心給予支持和祝福，希望美好金城早日來到。

(中時 )