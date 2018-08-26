蔡衍明愛心基金會公益演唱會向嘉義市志工致敬 藝人載歌載舞熱滾滾

2018年08月26日 19:47 中時 廖素慧

主持人唐從聖（左）與藝人戴梅君帶動現場爆笑不已。（廖素慧攝）

康康熱唱，觀眾爭搶握手。（廖素慧攝）

董育君唱得觀眾如痴如醉。（廖素慧攝）

溫瀚龍唱經典老歌，勾動心弦。（廖素慧攝）

方寧的歌聲勾起觀眾對鳳飛飛的懷想。（廖素慧攝）

蘇宥蓉用歌聲向嘉義鄉親問好。（廖素慧攝）

沈建豪演唱令觀眾大喊愛你。（廖素慧攝）

廖素慧／嘉市報導

蔡衍明愛心基金會26日在嘉義市文化局音樂廳舉辦「向嘉義市志工致敬」公益演唱會，知名主持人唐從聖熱情開唱，馬上炒熱氣氛，康康壓軸嗨唱，掌聲尖叫聲不絕於耳，22首經典名歌唱得觀眾跟著起舞唱和，歡聲雷動，現場爆滿，座無虛席。

蔡衍明基金會執行長胡雪珠致詞表示，感謝涂市長支持公益演唱會活動，促成借用音樂廳，讓志工們能觀賞精采表演，也謝謝黃前市長一秉熱心公益的初衷，力挺演唱會向全市志工致敬。

嘉義出身的歌手蘇宥蓉演唱《昨夜星辰》、《愛你一萬年》等老歌，勾起志工們的唱興，跟著唱和，更給予她熱情歡呼，接著沈建豪、戴梅君、方寧、溫瀚龍、董育君用動人心弦的歌聲滿足所有觀眾，康康壓軸快唱《快樂鳥日子》、《愛拚才會贏》，樂翻全場，22首膾炙人口的經典名歌征服全場，更有粉絲大喊「我愛你」，歡聲雷動。

蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視自102年起，全台巡迴舉辦公益演唱至今75場次， 超過8萬人參加，3000餘名官網鐵粉如影隨形，跟著旺旺中時公益演唱會全台跑透透索票，每場次表演精采絕倫，場場爆滿，觀眾熱情如火，肯定旺旺中時媒體集團用音樂娛樂文化推廣社會良善風氣。

(中時 )