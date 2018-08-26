《延禧攻略》收視熱燒 真實「延禧宮」出乎意料

2018年08月26日 20:17 中時電子報 丁世傑

延禧宮始於清道光，咸豐年間歷經數次大火。清末宣統年間在正殿原址動工興建一座3層西洋式建築「水殿」，卻因國庫空虛，工程被迫停建。（圖／中央社）

隨著宮鬥劇「延禧攻略」收視熱燒，北京紫禁城內的「延禧宮」擁入大量人潮一睹真實面貌。但這處宮殿在清代歷經多次大火，改建西洋樓卻又未完工，讓不少參觀民眾到場才驚呼「怎麼長這樣」。

「延禧攻略」是以清乾隆時期為背景，女主角原型則是乾隆的令懿皇貴妃。全劇講述她進入紫禁城為宮女，一步步爬上皇貴妃之位的故事。

這部清宮劇在中國大陸的點閱次數已超過百億，隨著該劇熱播，劇中女主角所居、位於北京故宮東六宮偏角的延禧宮，近日跟著出現大量參觀人潮。

根據中央社報導，「延禧宮」現場確實有不少觀光客慕名而來，但到了宮門前才發現，並非劇中景象，而是一座清末「爛尾樓」，紛紛驚呼「怎麼會這樣」。

按延禧宮始建於明朝永樂18年（西元1420年），清代更名為「延禧宮」，因位處紫禁城太監和匠役、勤雜人等進出內廷的唯一通道附近，關防並不嚴密，在道光、咸豐年間歷經數次大火。

清末宣統年間，延禧宮正殿原址動工興建一座3層西洋式建築「水殿」，隆裕太后命名為「靈沼軒」。但因當時戰亂頻傳、國庫空虛，工程直到宣統3年尚未完工，隨後被迫停建。

報導引述中國人民大學歷史學院清史研究所講師宋瞳表示，影視劇和歷史要分開看待。清代史料少有記載嬪妃的事蹟，因此令懿皇貴妃有否住過延禧宮，沒有明確答案。

宋瞳表示，影視劇「屬於藝術範疇的東西，是一種文學創作」，「你不可能讓他們照着歷史書去拍劇，也不可能讓我們用劇本去教歷史」，強調這是兩個層面，要分開看待。

(中時電子報)