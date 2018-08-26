清泉成立部落會議 景區規畫解鎖

五峰鄉清泉部落會議24日正式成立，並由部落族人選出主席葉賢良（左三）。（邱立雅攝）

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五峰鄉清泉部落會議終於成立，24日選出會議主席，神父丁松青（前）也出席投票。（邱立雅攝）

延宕3年多的五峰清泉部落會議，24日上午在桃山村辦公處正式召開，會中除選出首任部落會議主席葉賢良及6名代議士外，會中並決議尊重歷史共存的事實，將軍湯泡腳池仍維持定名為將軍湯，並通過擴大清泉文化區，及修正水土保持特定等多項決議。

桃山清泉部落因居民長期意見不一，未能成立部落會議，在新任鄉長靳邦忠協調之下，事前開了多次前期會議，在取得部落共識之下，終於順利成立部落會議，並採無記名投票推舉葉賢良擔任會議主席，同時遴選6名代議士。成立部落會議的意義之一在於可與公部門有溝通的平台，且清泉風景特定區第3次通盤檢討卡關多時，部落會議成立後，即可繼續往前推行。

部落會議成立後，隨即討論多項清泉部落議題，包括有部落居民反應將軍泡腳池稍嫌不雅，欲將其更名為井上溫泉或嵨瀨以吸引日本遊客。經過鄉公所多次協調，會中並決議為尊重歷史共存的事實，維持將軍湯命名。

另討論大清泉部落經濟領域，縣政府秘書長蔡榮光及國發處官員同意在第3次通盤檢討計畫中增加商業區、旅館區及文化區與部落市集，並研究在不影響防洪防汛的情況之下縮小水土保持特定區域。會中並就縣政府將清泉館5館統由鄉公所管理一事表示支持。

靳邦忠表示此次會議能夠順利達成，對於部落意思的凝聚，及落實民主程序，相當具有意義。希望藉著這次會議能夠讓部落居民的意見能夠充分表達，公部門的施政也能夠讓民眾參與，共同推動地方建設及經濟發展。

(中時 )

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