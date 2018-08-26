陸中歐班列開行10000列 連結中亞及歐洲

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旺報

8月26日，編號X8044次中歐班列（漢堡－武漢）順利到達武漢吳家山鐵路貨櫃中心站，中歐班列累計開行數量達到10000列。中國鐵路總公司表示，中歐班列是依照固定車次、線路、班期和全程運行時刻開行，往來於大陸與歐洲及「一帶一路」沿線各國的貨櫃國際鐵路聯運班列，日漸密集的班次和日漸豐富的貨物，連結了大陸和中亞及歐洲，更豐富了沿線民眾的生活。

中歐班列自2011年開行以來，從無到有，快速發展，規模數量快速成長。2011年至2016年別開行17列、42列、80列、308列、815列、1702列。進入2017年，中歐班列更是爆發成長，全年開行3673列，較2016年成長116%，更超過2011～2016年前六年開行數量總和，已成為一帶一路上的「鋼鐵駝隊」。

進入2018年，中歐班列繼續保持快速成長，返程班列比例穩步提升。2017年成長123%、返程占去程的53%；2018年上半年成長100%、返程占去程的69%。主要城市累計開行數量為：成都1976列、重慶1936列、鄭州1283列、武漢972列、蘇州414列、義烏350列等。

中歐班列品牌標識早在2016年6月8日正式啟用，從重慶、成都、鄭州、武漢、長沙、蘇州、東莞、義烏8個城市首發和歐洲首達儀式，集中購置塗打統一標識的中歐班列所需的5800個專用貨櫃。在大陸國內申請註冊中歐班列品牌標識共45個類別，已向德國、波蘭等7國申請註冊相關10個類別，目前均已註冊完畢。

(旺報 )

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