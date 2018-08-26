台灣找不到工作 她上任荷蘭國家歌劇院合唱團駐團指揮

2018年08月26日 20:38 中時 趙靜瑜

女師專畢業之後，荷蘭國家歌劇院駐院合唱團指揮吳淨蓮考上留法公費，拿到里昂高等音樂院文憑返國，卻找不到工作，但同時間法國史特拉斯堡萊茵歌劇院給她全職合唱團指揮工作，就此展開國外歌劇院工作生涯，「我跟父母親說，我也很想回台灣工作，陪伴他們，但並未能如願，反而是國外給我機會。」

吳淨蓮先後擔任里昂歌劇院合唱指揮助理、里昂白遼士音樂節合唱指揮助理、南特劇院聲樂指導和法國萊茵國立歌劇院合唱指揮，成績出色。

站穩腳跟，以退為進，吳淨蓮表示，《孫子兵法》讓她在低潮時給她很多力量，返台求職兩次都碰壁，吳淨蓮也坦然接受，勉勵年輕音樂學子先從小職位做起，不斷充實自我，總有一天一定會發光。吳淨蓮說，以她的國際經驗，種族歧視或女性歧視都有，「但只要拿出實力加上粗神經，可以讓自己避免受傷。」

吳淨蓮說，她很感謝台灣指揮家也是她的老師陳澄雄，「他在學校就鼓勵我走指揮這條路，也鼓勵我出國。我記得女師專畢業之後教了幾年小學，有一天碰到老師，他很直白問我，難道都不看報嗎？」原來當時教育部正開放法國公費考試，「我就去考，沒想到考上了，開始赴法的音樂旅程。」吳淨蓮還記得以前老師開車帶著師母跟幾個學生一起去聽音樂會，「回程老師就會拷問大家，今天音樂會好的地方在哪裡？哪裡沒有處理好？雖然車上如坐針氈，但真是很扎實的訓練，至今依舊受用。」

無心插柳，卻看見柳樹成蔭，吳淨蓮說，「我不會推銷自己，我只做好眼前我想要做的，別人有看見我的成績，然後給我機會，那很好。我認為跟著緣分走，成就也許少一點，但不會不快樂。」

(中時 )