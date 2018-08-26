不噴除草劑奏效 金線蛙溝邊現蹤

2018年08月26日 20:39 中時 邱立雅

荒野保護協會新竹分會在大山背調查青蛙生態10多年，每年10月舉辦「幫青蛙過馬路」活動，並進行青蛙棲地生態調查，25日晚間首度發現多達5隻的保育類金線蛙，讓志工們大為振奮。不過因協會今年缺乏公部門補助款，要自籌保育經費，目前進度緩慢，也讓志工們相當煩惱。

荒野保護協會新竹分會分會長許天麟指出，金線蛙是大山背當地蛙種，曾出現在深山民宅，但在竹35線4.5K處調查區，從來未曾發現過金線蛙。25日晚間護蛙志工黃文源帶隊進行調查時，在沿途溪邊水溝發現多達5隻金線蛙，讓所有人都相當興奮。

「從來沒在鄉道附近看過。」許天麟指出，去年起調查區附近鄉道因停止使用除草劑，改用志工們徒手割草，一年下來復育有成，果然看見稀有的金線蛙蹤跡，許天麟強調，幫青蛙過馬路活動不只保護當地的梭德氏赤蛙，整個棲地都是護蛙志工們關切的。

許天麟表示，當地常見的梭德氏赤蛙平常在山區生活，但每年10月則必須到乾淨的河川產卵，只是必須越過鄉道，不少人不清楚當地生態，晚間駕車稍不注意就會輾死青蛙，於是護蛙志工們傍晚就會到附近持手電筒示警，提醒用路人注意。

不過護蛙志工們假日人數多，平常日則人力不足，需另聘他人前來協助，所費不貲，且今年協會缺乏公部門補助款，協會便上網公開募款。許天麟表示，目前募款進度緩慢，距離目標還有八成未達標，希望有志之士能共襄盛舉。

(中時 )