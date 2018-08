美俄中積極發展衛星武器 太空戰爭成真實威脅

2018年08月26日 20:34 中時電子報 盧伯華

美、俄、中3國近幾年都在積極發展太空武器,雖然沒有人願意承認在進行衛星武器的實驗與部署,但許多可以做為太空武器的軌道平台已呼之欲出,有些甚至展現出實戰化的軍事功能。在目前尚無有國際公約用以限制發展太空武器,在軍事強權積極發展下,太空戰爭的景象將由科幻電影的想像逐漸成為真實世界的夢魘。

據美國《國家利益》網站發表一篇題為《俄國殺手衛星:真實威脅還是紙老虎?》的專題報導指出,俄羅斯研製了一種能讓其他航天器癱瘓的軌道武器,導致美國助理國務卿波布列特(Yleem Poblete)在日內瓦《裁軍公約》中指責俄羅斯部署殺手衛星。但莫斯科堅稱,這些只是軌道上監察衛星,它們可以在軌道上診斷其他衛星功能,也同時可以進行維修。而問題在於,既然殺手衛星及其上配備的工具可以把衛星修好,當然也能把別國的衛星搞壞,這是一體的兩面。目前各國都沒還沒有部署地球軌道武器,因此擔任維修工作的衛星就很容易可以用入侵性的「檢查」行為,轉變成軍事化的功能。

報導說,2013年以來俄羅斯已經部署了4顆此類所謂的監察衛星,分別命名為宇宙-2491、宇宙-2499、宇宙-2504與宇宙-2519,這些衛星的功能並未明確對外宣告,引發美方的抗議。美方已觀察到監察衛星與美國航天設備發生近距離通過,其機動能力與精確性表現極佳。

監察衛星是指那些具有在軌道移動、觀察和與其他衛星互動的技術性能的航天器,目前中國和美國擁有這樣的衛星。具備這種功能的航天器除了衛星之外,還包括美國的太空軌道飛機X-37B。

圖為美國空軍所建造的軌道試驗載具X-37B太空飛機,正在佛羅里達太空中心進行試驗準備。X-37B部份功能還未完全為外界得知,但研究人員相信它可以在衛星軌道上機動性與功能可以成為衛星殺手。(圖/美聯社)

報導指出,殺手衛星可以用操縱手臂或甚至撞擊來摧毀另一顆衛星,其他如雷射、高速子彈或電磁信號干擾,也都是容易使用的武器。而目前擁有這些衛星武器的絕不只俄羅斯,美國這方面的技術亦相當成熟,甚至正在開發一種名為「鳳凰」的衛星母艦,可以把迷你衛星部署在舊有衛星軌道上,用以癱瘓敵方衛星功能或是直接刧持衛星。

中國也很可能正在研究如何將衛星武器化。2013年部署的「實踐-15」衛星配備了精確機動的噴氣推進設備和機械臂,雖然公開訊息指稱這些是為收集空間碎片、測試為衛星添加燃或維修其他衛星,但實踐-15已被觀察到關閉了「實踐-7」衛星,因此有理由認為它也可用於癱瘓其他衛星。

報導說,中美俄3國都測試了以導彈或電磁武器攻擊衛星的方式,這都比使用殺手衛星要簡單得多,事後可能引發的連鎖效應較小,也更容易預測。

目前有一個反對公開部署軌道武器的非正式國際規範,但幾乎不具備拘束力,美俄兩國都陸續測試衛星武器平台。俄國在發展衛星武器的同時,提議依照核不擴散條約的方式來進行「防止外太空軍備競賽」(Prevention of an Arms Race in Outer Space, PAROS)議程,此一提案也受到中國的支持,但美國對此反應冷淡。

文章最後說,廿一世紀的太空戰爭短期內還不致於造成人命損失,但強固的反太空軍事化協議至少可以分別為中美俄3國省下數十億美元。目前這三個國家似乎都致力於擴大其太空和反太空武器的能力,都想在與對手技術不對稱的優勢中掌握先機,太空軍備競爭只會愈演愈烈。

(中時電子報)