美俄中積極發展衛星武器 太空戰爭成真實威脅

美、俄、中3國近幾年都在積極發展太空武器，雖然沒有人願意承認在進行衛星武器的實驗與部署，但許多可以做為太空武器的軌道平台已呼之欲出，有些甚至展現出實戰化的軍事功能。在目前尚無有國際公約用以限制發展太空武器，在軍事強權積極發展下，太空戰爭的景象將由科幻電影的想像逐漸成為真實世界的夢魘。
據美國《國家利益》網站發表一篇題為《俄國殺手衛星：真實威脅還是紙老虎？》的專題報導指出，俄羅斯研製了一種能讓其他航天器癱瘓的軌道武器，導致美國助理國務卿波布列特(Yleem Poblete)在日內瓦《裁軍公約》中指責俄羅斯部署殺手衛星。但莫斯科堅稱，這些只是軌道上監察衛星，它們可以在軌道上診斷其他衛星功能，也同時可以進行維修。而問題在於，既然殺手衛星及其上配備的工具可以把衛星修好，當然也能把別國的衛星搞壞，這是一體的兩面。目前各國都沒還沒有部署地球軌道武器，因此擔任維修工作的衛星就很容易可以用入侵性的「檢查」行為，轉變成軍事化的功能。
報導說，2013年以來俄羅斯已經部署了4顆此類所謂的監察衛星，分別命名為宇宙-2491、宇宙-2499、宇宙-2504與宇宙-2519，這些衛星的功能並未明確對外宣告，引發美方的抗議。美方已觀察到監察衛星與美國航天設備發生近距離通過，其機動能力與精確性表現極佳。
監察衛星是指那些具有在軌道移動、觀察和與其他衛星互動的技術性能的航天器，目前中國和美國擁有這樣的衛星。具備這種功能的航天器除了衛星之外，還包括美國的太空軌道飛機X-37B。
報導指出，殺手衛星可以用操縱手臂或甚至撞擊來摧毀另一顆衛星，其他如雷射、高速子彈或電磁信號干擾，也都是容易使用的武器。而目前擁有這些衛星武器的絕不只俄羅斯，美國這方面的技術亦相當成熟，甚至正在開發一種名為「鳳凰」的衛星母艦，可以把迷你衛星部署在舊有衛星軌道上，用以癱瘓敵方衛星功能或是直接刧持衛星。
中國也很可能正在研究如何將衛星武器化。2013年部署的「實踐-15」衛星配備了精確機動的噴氣推進設備和機械臂，雖然公開訊息指稱這些是為收集空間碎片、測試為衛星添加燃或維修其他衛星，但實踐-15已被觀察到關閉了「實踐-7」衛星，因此有理由認為它也可用於癱瘓其他衛星。
報導說，中美俄3國都測試了以導彈或電磁武器攻擊衛星的方式，這都比使用殺手衛星要簡單得多，事後可能引發的連鎖效應較小，也更容易預測。
目前有一個反對公開部署軌道武器的非正式國際規範，但幾乎不具備拘束力，美俄兩國都陸續測試衛星武器平台。俄國在發展衛星武器的同時，提議依照核不擴散條約的方式來進行「防止外太空軍備競賽」(Prevention of an Arms Race in Outer Space, PAROS)議程，此一提案也受到中國的支持，但美國對此反應冷淡。
文章最後說，廿一世紀的太空戰爭短期內還不致於造成人命損失，但強固的反太空軍事化協議至少可以分別為中美俄3國省下數十億美元。目前這三個國家似乎都致力於擴大其太空和反太空武器的能力，都想在與對手技術不對稱的優勢中掌握先機，太空軍備競爭只會愈演愈烈。
(中時電子報)