哈爾濱太陽島溫泉酒店大火　死亡人數增至20人

2018年08月26日 20:58 旺報 孫曜樟

哈爾濱北龍溫泉休閒酒店25日發生火災，19人遇難，多人受傷。（本報系資料照）

哈爾濱北龍溫泉休閒酒店25日發生火災，現場一片狼藉。（本報系資料照）

黑龍江哈爾濱市政府廿六日通報，哈爾濱市松北區太陽島北龍溫泉休閒酒店火災事故共導致20人死亡，截至目前，已有9位遇難者的家屬到哈並確認遇難者身份。搜救工作已全部結束。

通報稱，經過反復深入細緻排查，哈爾濱松北區北龍溫泉休閒酒店24日晚共入住115位客人。截至昨晚，已取得聯繫有95人，19人死亡。截至26日14時，在以往現場清理的基礎上，在大型挖掘器械不能進入現場的情況下，抽幹積水後，救援人員對3米多厚的坍塌部分進行全面徹底清理，最終在坍塌部分最底部又發現一名遇難者，至今火災事故共導致20人死亡。

25日21時，國家衛健委醫療專家組抵達哈爾濱，連夜為火災事故傷者進行會診和病情評估，專家組認為，哈爾濱市各有關醫院對傷者一氧化碳中毒和有害氣體中毒的主要診斷明確；對於燒傷及高齡患者搶救及時。

專家組對下一步治療已提出具體的指導意見，醫院將按照專家組的具體意見認真研究制定治療方案，確保住院傷者得到有效救治。市衛計委已成立兩個心理諮詢專家團隊，為傷者進行心理疏導，並展開有效服務。

當日入住醫院的24名傷者，除昨天經全力搶救無效一人死亡外，今天上午有一名傷者康復出院，其餘22名傷者繼續治療，除一名高齡危重傷者正在ICU搶救外，其他傷者病情穩定，生命體征平穩，處於密切醫學觀察中。

通報還表示，事故發生當天，國家應急管理部迅速抽調10人組成工作組到哈指導火災救援及事故調查工作。目前，事故調查工作已全面啟動，國家應急管理部調集全國最有經驗的專家，會同省內專家和技術骨幹組成40余人的專家組，對火因開展技術調查。市政府將全力配合做好事故調查工作，此次事件無論涉及什麼人、哪個部門，都要依法依規對有關責任人予以嚴肅處理，絕不姑息。

北龍酒店法人代表張X平已於8月25日因涉嫌消防責任事故罪被依法刑事拘留，另有該酒店兩名管理人員也正在接受調查。

(旺報 )