有雷慎入！延禧攻略結局虐哭 他與瓔珞最後一見成永別…

《延禧攻略》結局超虐，瓔珞落淚答應與傅恒來世之約。(取自微博)

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中時電子報
傅恒、瓔珞這一見面成永別。(取自微博)
弘晝、皇后謀逆計畫失敗。(取自微博)

超夯清宮劇《延禧攻略》播出1個多月，引發討論熱潮，不僅捧紅新人「瓔珞」吳謹言與「傅恒」許凱，也讓硬底子演員「乾隆」聶遠演技再一次被看見。該劇今晚傅播出69、70大結局，更有一位重要人物「領便當」，死前遺言虐出網友不捨淚水。

和親王弘晝在最後結局中謀逆計畫失敗，一肩扛下所有責任，只希望乾隆不要怪罪繼皇后（嫻妃）；最終大魔王袁春望也被瓔珞揭穿是整起事件的幕後黑手，目的只是要藉和親王的手，謀殺太后與皇帝。

早前在結局預告中，瓔珞中毒吐血的原因也揭曉，原來又是袁春望搞的鬼，讓她身重屍蟲之毒，連神醫葉天士也束手無策，幸虧海蘭察及時帶回緬甸聖心草製成的解毒丹，成功救回瓔珞一命。

只是聖心草原來也是傅恒以命採回，導致他身中瘴氣，戰死沙場，出征前與瓔珞最後一句珍重告別成永別，死前更拖海蘭察幫他帶一句話給瓔珞，「魏瓔珞，這輩子我守著妳，已經守夠了，下輩子可不可以換妳守著我。」

傅恒的最後告白，不僅讓瓔珞聽了心碎，含淚答應這來世之約，也虐哭螢幕前的一票網友，「啊~是心碎的聲音，感覺好痛好痛」、「心疼死我的傅恒了 看完結局心都碎了」、「大結局為什麼這麼虐啊，一直擔心傅恒會戰死 沒想到是這樣死的，找男人一定要找傅恒啊」。

(中時電子報)

許凱慶功宴重現傅恒催淚結局，吳謹言淚崩。（取自微博）

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