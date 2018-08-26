2018樹林區藝文一夏 暑期兒童夏令營成果展熱鬧登場

2018年08月26日 21:30 中時 許哲瑗

樹林區公所25日晚上舉辦特色夏令營課程的成果展。（樹林區公所提供）

樹林區公所25日晚上舉辦特色夏令營課程的成果展。（樹林區公所提供）

樹林區公所25日晚上舉辦特色夏令營課程的成果展。（樹林區公所提供）

樹林區公所25日晚上舉辦特色夏令營課程的成果展。（樹林區公所提供）

樹林區公所25日晚上舉辦特色夏令營課程的成果展。（樹林區公所提供）

新北市樹林區公所特地與新北市立圖書館樹林分館及樹林區鄉土文化藝文協會規劃多元的夏令營課程，讓孩子能體驗學習各種才藝，發展個人潛能，過一個充實的暑假，並在25日晚上5時至9時在南亞塑膠公司舉辦成果展活動，希望讓小朋友有演出的舞臺，在場許多家長紛紛拿出手機、相機來紀錄小寶貝們精采的一刻，

今年度的兒童夏令營開設了29班，課程分為肢體律動、創意思考、音樂藝術、人際互動及科技體驗等類型，共有700多位小朋友報名參加。小朋友認真學習的成果，將於南亞塑膠公司提供的會議室空間布置成靜態作品展示區，包含樂高機器人、蝶古巴特、紙趣創意及小小烘培師們出爐的美味餅乾。

另外南亞塑膠公司還提供大禮堂做為動態成果表演場地，有韓風MV流行舞班帶來韓國女團MOMOLAND的BBoom BBoom、電子琴打擊樂團班演奏世界名曲貝多芬的眞愛禮讚命運交響曲，還有國小1年級的活力寶貝班帶來可愛的春天綻放組曲，每個班別都將暑假所學的才藝透過舞台呈現給在場所有觀眾。

樹林區長林耀長表示，感謝協辦單位一起合作，用心籌備這豐富多元暑期兒童夏令營，除提供小朋友學習才藝的課程，也能減輕家長暑期的煩惱，是樹林區特有的暑期活動。

此外為延續小朋友精美的作品，區公所也規劃107年9月1日至107年9月26日，於保安市民活動中心展出創意造型黏土、蝶古巴特等手工藝作品展，邀請民眾蒞臨參觀。

(中時 )