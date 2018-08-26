美國跨性別紀錄片《夏娃佳麗》 奪酷兒短片首獎

2018年08月26日 21:40 中時 潘鈺楨

2018亞太酷兒短片頒獎典禮 (APQFFA Best Short Film Award) 26日晚間於華山光點電影院落幕，本屆最佳酷兒短片由日本《春天物語》、美國《夏娃佳麗》、中國《粉色藥丸》、台灣《繁花盛開》四部片共同角逐，最終由紀錄太平洋島國東加跨性別選美勇士的《夏娃佳麗》奪得桂冠。

台灣國際酷兒影展策展人林杏鴻表示，亞太地區的酷兒影展近年來蓬勃發展，表示酷兒議題越來受到各地支持，透過亞太酷兒影展聯盟，讓更多台灣的好電影能推到國際上，同時也感謝花旗銀行提供本次短片獎獎金，未來希望能有更多的企業能支持。

代表《夏娃佳麗》劇組領獎的美國在台協會 (AIT) 文化中心主任區毅良 (Eric Aldrich) 說，導演認為作為電影工作者就是一直在尋找英雄，夏娃女士可以說是他們認識中最勇敢的人，這次能夠獲獎是對那些多元性向、少數族群、文化的致敬。

《繁花盛開》導演林涵表示，這次能和亞太各地優秀的導演一同入圍她感到十分欣慰，同時她也呼籲現場觀眾趕快為台灣的婚姻平權公投出一份心力。《粉色藥丸》的副導演朱俊宇表示，謝曉珊導演五年前曾到台灣交換，並參與當年度的同志遊行，她認為台灣是一個很多元、勇敢的國家，這個想法深深地扎根到她的腦海中，因此寫下了粉色藥丸的劇本。

亞太酷兒影展聯盟自2015年成立以來，從初期的10位會員茁壯成橫跨夏威夷、日本、澳洲、印度等泛亞太地區的27位會員，本屆入圍電影《春天物語》描述的是一場糾葛且難以分解的三角戀情，由畢業於日本大學藝術學院的Daisuke Shigaya拍攝；《夏娃佳麗》則以口述的方式記錄一名跨性別女性在東加王國追尋自我的故事；代表台灣競逐短片獎的《繁花盛開》則是由知名電影《雙瞳》女演員林涵的首部執導作品；而《粉色藥丸》則是改編自真實新聞事件，是四川導演謝曉珊的自編自導電影。

(中時 )