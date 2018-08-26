常見的發霉小黑點竟是致命殺人兇手 10要訣解決黴菌問題

2018年08月26日 21:43 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

在台灣，有31%的過敏氣喘患者對黴菌過敏，家中浴室、廚房常見發霉的小黑點，竟然是致命的殺人兇手...

發霉對身體健康造成的危害，遠大於你的想像。

因為造成發霉現象的黴菌，不但會釋放出過敏物質，引發過敏、氣喘，有些毒性強的黴菌，更會引起嚴重的肺部病變，甚至死亡。在美國，甚至有「黴菌律師」，專為受黴菌毒害的消費者申訴求償。

台灣氣喘衛教協會發表研究指出，有31%的過敏氣喘患者對黴菌過敏。台中中山醫學院報告也發現，過敏性鼻炎的患者中高達67.8%的患者至少對一種黴菌產生過敏反應。

其實，大部份的黴菌並不會對人體產生傷害，但是一些特有種類如麴菌（aspergillus）等，則會讓某些人產生類似感冒的過敏反應，比如頭痛、流鼻水、眼睛不舒服，或是氣喘發作等。

而且具傳染過敏能力的黴菌孢子（種子）體積微小，由空氣傳播，不僅容易飛散，且會隨著鼻腔、呼吸道到肺部停留，一些慢性疾病，如肺部疾病患者，特別容易因此造成感染，病情加重。

黴菌的出現也會受氣候影響。多數黴菌孢子喜歡在乾燥多雲的氣候裡傳播。台灣的氣候濕熱，從3～12月，都是黴菌大量繁殖的季節。

你可以做什麼？

值得慶幸的是，並不是每個人對黴菌都會有過敏反應，專家建議，如果你有查不出原因的頭痛、記憶喪失、注意力難以集中、不停咳嗽、流鼻水、呼吸困難、鼻子癢或慢性疲倦等情形，可以考慮到醫院做過原敏試驗，看看是否對黴菌過敏。

因為黴菌細小，一般濾網沒有辦法完全濾淨，最簡單的方式是從防止黴菌生長下手。

清潔和保持乾燥，是解決黴菌問題的關鍵。

■清潔時注意溫暖潮濕的地方，例如廚房、浴室等。特別留意冷氣機的出水口、水槽的排水孔、冰箱的底盤、切菜板、浴缸或浴室牆壁的矽利康填縫處等，是否有黴菌產生。通常黴菌可以靠嗅覺聞出來。

■辦公室的窗邊、牆壁、天花板、植物盆栽是黴菌藏匿地方，清潔時要特別留意。

■牆壁上可見的黴菌孢子，可用海綿沾取稀釋過的漂白水擦拭，也可在溫水中滴一點白醋或檸檬汁，成為天然除霉劑。

■如有衣物、提袋遭黴菌污染，可在1加侖（約3.8公升）的熱水中，加入1小杯的檸檬汁和1小杯鹽巴，以布擦拭或清洗，可以清除霉污，記得在通風的戶外清洗。

■清潔時請打開窗戶及戴上手套或口罩，以免引起過敏反應。

■潮濕季節（3～9月）時，請使用空調和除濕機。

■家裡應保持良好通風。最好在廚房和浴室裝設通風扇。

■維持室內濕度穩定。台灣氣喘衛教協會建議，濕度最好控制在50％以下，可以防止黴菌產生。

■如果清除後黴菌仍然持續生長，表示可能有漏水的問題。檢查水管線、天花板及地板，並請專人整修。

■對黴菌過敏的人，美國疾病管制局提醒，注意以下場合：如三溫暖、古董店、溫室花園、農場、工地、花店等。

編按：此文為2007年發表，文中人、事、物背景或已有調整、變動，造成不便還請見諒。

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(中時電子報)