錢柏渝有靈異體質 三魂七魄剩一魄「有人要我命」

錢柏渝日前到馬來西亞宮廟參拜。（錢柏渝提供／取自臉書）

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時報周刊
林彥君
錢柏渝（左）日前和親友到馬來西亞宮廟參拜。（錢柏渝提供）
錢柏渝（右起）日前和媽媽到馬來西亞找宮廟師傅。（錢柏渝提供）

35歲的錢柏渝外型甜美，自曝遺傳媽媽的靈異體質，可以感應「數量有多或少」，她25歲以後每逢農曆7月，還會頭暈冒冷汗，分不清楚夢境還現實，甚至連站都站不起來，直到3年前她到香港，有師傅告訴她，她的三魂七魄，只剩下一個魂，師傅即刻幫她做法，從中午一直到晚上11點，才找回她的魂魄，「師傅說我上輩子欠人家，這輩子有人要我償命」。

她透露，曾有一位男性友人發生車禍，汽車被撞扁，人卻沒事，「我載他到我住的地方等交通處理，從那時我開始生病」，她當時全身發燙，心跳加速，就算到醫院掛急診也查不出病因，連洗澡都要有椅子坐著才能洗，她的媽媽找師傅到她的家裡，她心有餘悸的說：「師傅說我的朋友本來要被抓交替，後來跟到我家裡，靈體有一半已經進到我的身體。」

她表示，自己曾不相信怪力亂神，但後來覺得不應該鐵齒，她本來每半年會發作一次，後來道馬來西亞及香港的宮廟參拜才逐漸好轉，她表示現在會隨身攜帶腰符，如果不舒服就拿出來披在身上，也會喝符水讓自己安心，她說：「我吃符就吃4、50張，今年還沒有特別的感覺，回歸正常人，太幸福了。」

(時報周刊)

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