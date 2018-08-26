瞿友寧馬祖車禍腿骨折 亞太影展頒獎人再異動

2018年08月26日 21:56 中時 潘鈺楨

亞太影展頒獎人又有更動！亞太影展副主席葛樹人26日晚間緊急通知：「瞿友寧導演昨日在馬祖出車禍，目前狀況有些嚴重，所以原先由他頒的獎項要換頒獎人，由柯叔元接任。」

瞿友寧原預計與日本女星櫻庭奈奈美合頒最佳劇本，不料發生意外，瞿友寧受訪低調不願多談，僅透露：「就是受了些傷，大腿骨折，需要開刀。」他昨天在馬祖參加演講，因大雨騎機車自摔，大腿骨折與右肩受傷，腳也難以走動，需要開刀治療。瞿友寧也證實自己將缺席9月1日的亞太影展，由「花甲」班底演員柯叔元代替他上台。

亞太影展日前傳出謝金燕、李康生、韓星金亞中不會出席，由郭雪芙、張本渝頂替，今再公佈泰國夯片《模犯生》男女主角「阿班」查農桑提納同庫（Chanon Santinatornkul）和「小琳」茱蒂蒙瓊查容蘇因（Chutimon Chuengcharoensukying）會二度訪台。葛樹人說：「日後有機會，一定會好好謝謝這些相濡以沫的藝人好友，比起先答應後找理由婉拒的人，他們更顯真誠與珍貴。」

葛樹人表示，阿班、小琳與導演納塔吾彭皮里亞預計8月31日抵台，入住台北美福大飯店，當晚參加亞太之夜，隔天晚間在亞太影展紅毯亮相。由於來不及申請外籍藝人來台表演，除非3人上台領獎，否則只會在台下觀禮。電影公司昨下午與泰方聯繫，也確認確有其事。

(中時 )