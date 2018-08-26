乞丐遭六塊肌男模狠狠抽死 畫面曝光

2018年08月26日 22:21 中時電子報 湯萱樂

希沃是邁阿密一名男模。(翻攝自看看新聞)

美國一名32歲男模特在加油站遇到一名乞丐向他討錢，雖然他拒絕了乞丐，但這名乞丐還緊跟著他，激怒了男模，他生氣用棍子狠擊乞丐頭部，導致乞丐傷重身亡，男模案發後被捕，面臨至少10年的刑責。近日，打人視頻曝光，還原了肇事者毆打乞丐的殘忍一幕。

據英國《每日郵報》8月25日報導，希沃·岡薩雷斯是一名健身男模擁有六塊腹肌與人魚線，今年32歲，居住在美國邁阿密市。今年6月8日晚近11點，希沃和兩個朋友外出用餐，回家時駛入一家加油站。此時一名帶網球帽、穿淺紫色T恤的男子上前向希沃索要零錢，而希沃因厭惡這個名乞丐，一口回絕，但乞丐還是緊隨其後要錢。

男模生氣的和乞丐發生了爭吵。從加油站監控視頻可見，希沃快速回到車邊，從前座抽出一根棍子，開始追打乞丐，先朝腦袋就是一記重擊，見乞丐繼續朝前逃，男模追了上去劈頭又打，來了致命一擊。見乞丐躺地不動了，男模竟提著兇器跑回到車上，發動車子揚長而去。

後來，乞丐被加油站員工送至醫院，但最後宣告不治，警方根據線索，第二天逮捕了男模特，控以二級謀殺罪。如果被判有罪，他面臨至少十年刑責。

在法庭上，男模的律師將當事人描述為一個非暴力者，稱其性情善良、絕非殺手，只是事發那刻認為自己陷入了生死存亡的境地。男模聲稱，自己抽出棍棒毆打乞丐時，內心極度害怕，我不先發制人的話，他會打死我。

儘管男模一再對乞丐之死表示歉意和哀悼，但警方報告卻說男模特在乞丐倒地後沒有提供任何援助，包含叫救護車。

(中時電子報)