台北市》柯文哲、宋楚瑜再合體 同台攜手高喊凍蒜

2018年08月26日 22:06 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜同台高呼「凍蒜」。（陳燕珩攝）

年底選戰倒數，台北市長柯文哲上周才與親民黨主席宋楚瑜同台力挺「台北監督連線」，象徵「白橘結盟」，今晚兩人再合體，為親民黨市議員參選人洪士奇募款餐會造勢。今有媒體問及洪士奇算不算「柯家軍」，對此柯未正面回應，僅說不要這樣講，洪士奇是專業醫師背景，所以值得推薦。

洪士奇現為北市聯醫忠孝院區副院長，今年第5度代表親民黨出征，不過今晚餐會現場布置看不見「橘色」旗幟合布條，反而主打「白色」系，舞台還打上柯文哲競選標語「改變成真持續發生」、「keep it possible」等字眼，頗給柯面子。

柯文哲今到場時，宋楚瑜正在台上致詞，柯先是在台下猛吃飯，隨後才與宋簡單握手、交談，兩人為洪士奇披戰袍、揮舞旗幟，宋楚瑜更在台上牽起柯的手，高呼「柯文哲凍蒜。」

洪士奇說，希望支持者不只要支持親民黨，也要支持柯文哲，因此他簽署了柯P認同卡。不過，由於該卡近日引發諸多爭議，柯文哲今特別解釋，他是要找志同道合的朋友，政治要找正常的人、有理想的人，像他上任後BOT案都清清白白，可見正正當當也能做生意，不須有複雜的政商關係。

柯文哲還說，很多人抨擊他沒有中心思想，好像跟什麼人都很好，但他以前在醫院工作，不管是急診還是加護病房，從不會問病人是誰，進入市府也一樣，他是要服務市民，不是服務政黨。他強調，洪士奇也是急重症醫師，對人沒有差別性，所以他願意推薦洪。

柯文哲致詞後，逐桌向民眾致意，獲得熱烈歡呼，離去前被媒體問及洪士奇是否算柯家軍？柯僅說「不要這樣講」，洪算是醫院同仁。

(中時 )